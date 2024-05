Su primera interacción con el intérprete urbano Ken-Y se dio cuando era una fanática, en tiempos en que todavía no dominaba las redes sociales con millones de seguidores como lo hace en la actualidad como creadora de contenido.

Para la premiada “influencer” puertorriqueña Candy Lover, la oportunidad de contar con la colaboración del artista urbano para el tema “Maldita locura” ha sido una de las experiencias más gratificantes en su esfuerzo para ganar terreno en la música, aspiración que lleva muy dentro desde sus grados escolares. De admirarlo desde sus orígenes en el dúo RKM y Ken-Y, el paso del tiempo le concedió la experiencia de trabajar en un proyecto musical juntos y ser testigo de su sencillez.

“Esta colaboración es superimportante para mí, una de las más grandes de mi carrera completa. Me llevó a ese pasado de antes de tener la cuenta de Candy Lover. Yo tenía otra cuenta, hace años. Me acuerdo, estaba sentada en mi tienda, tenía como 18 o 19 años, y él había subido algo, de motivación, y le escribí ‘qué bonito este mensaje, de verdad que muchas personas te admiramos’, y todo eso”, narró en entrevista telefónica desde Los Ángeles, California, donde reside desde los 11 años.

“Él fue el primer artista en contestarme. Me pareció bien bonito. Me dijo palabras bonitas: ‘sigue luchando siempre por tus sueños’, superhumilde. Yo jamás pensé que él iba a ver ese mensaje, y eso se quedó conmigo por siempre. Lo vi con mucha humildad y sigue igual de humilde”, prosiguió Angélica Michelle Torres Figueroa, quien resaltó su trato profesional. “Me ha tratado como una hermanita. Sinceramente, esto ha sido para mí un sueño, trabajar con Ken-Y. Es bueno trabajar con gente buena, porque hay muchas personas en la industria que no quieren lo mejor para ti. Es bonito ver que todavía hay artistas que apoyan a nuevos talentos”.

La oportunidad surgió tras conocerse el año pasado cuando Candy Lover fue invitada por Elysanij para acompañarla a cantar en su espectáculo en el Coca-Cola Music Hall. “Todavía no me lo creo. La vida da tantas vueltas, que uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Jamás me imaginé cantar una canción junto a él. Me acuerdo cuando yo cantaba todas las canciones de ellos (el dúo) en el baño y mi mamá me mandaba a callar (ríe). Yo cantaba a todo pulmón. Tenía los discos quemados en mi CD player”.

De la autoría de Ken-Y, “Maldita locura” plantea el deseo por alguien especial. “Es una canción sensual, de cuando tienes esa pasión por esa persona, sienten esa calenturita, pero no se atreven. Es una canción bien apasionada”.

El veterano director Jorge Xolalpa estuvo a cargo del video musical, filmado en Los Ángeles.

El nuevo sencillo se añade a su catálogo de temas, que incluye los diez de su EP “De la nada (2020)”, además de la canción “La ruta”, que lanzó en 2021, y “Fantasma” (2022), entre otras. El anhelo de sobresalir en la música ha tenido sus desafíos, pero se mantiene firme en probar su talento en esta faceta.

“Llevo cantando desde que estaba en la escuela. Desde antes de tener redes sociales, estuve en coros en la escuela intermedia, en ‘high school’. También he hecho competencias de canto acá en California. Pero el mayor reto es cuando la gente solamente te ve como creador de contenido y no te dan ese respeto de artista musical o dicen ‘es otra influencer que se cree que canta’”, mencionó con cierta decepción.

“Pero yo les enseño, te puedo cantar una canción completamente ‘a capela’, de Celine Dion, Cristina Aguilera, Whitney Houston. Tú me das la canción y yo te la puedo cantar acá, y te la canto superbonita. Pero hay personas que no lo quieren ver así, que quieren solamente ver a otra ‘influencer’ tratando de ser cantante”, lamentó la también propietaria de la tienda virtual shopangelixbeauty.com, quien comenzó a ganar popularidad con sus tutoriales de maquillaje.

La falta de apoyo la llevó a crear su propio sello disquero, Love For Bling. “Cuando empecé no tenía una disquera, nada, y decía ‘¿cómo distribuimos todo esto?’, y dije ‘si uno no puede sentarse en la mesa, uno crea su propia mesa’ ”, afirmó con entusiasmo. “Todo esto es un proceso superlargo, que cuesta mucho. Hay veces en que me preguntan ‘Candy, ¿por qué no sacamos mucho más seguido?’, y les digo ‘porque no es fácil cuando uno está haciéndolo independiente. Todo es muy difícil y toma mucho tiempo, mucho trabajo”. Pero no se quita. De hecho, ya trabaja en su próximo EP.

“Mi pasión es la música. Yo voy a cantar comoquiera, aunque nadie me esté escuchando”, sostuvo con determinación y adelantó que en la próxima producción discográfica mostrará su voz en diversos sonidos. “Vienen muchas cosas variadas por ahí, bachata, diferentes géneros. Cuando la gente ve a un artista, siempre lo quieren poner en un solo género y nunca he sido así. No quiero que me metan en una cajita donde ‘esto es lo único que tú puedes hacer’ ”.

Visibiliza la salud mental

Dentro de la honestidad con sus seguidores, Candy Lover ha sido transparente al hablar de sus altas y bajas a nivel emocional, y de los momentos en que busca ayuda profesional para lidiar con cada situación. Con esta encomienda, el año pasado lanzó el sencillo “Muñeca de porcelana”.

“Es una canción sobre salud mental y cómo me estuve sintiendo en unos momentos oscuros de mi vida. Esa canción significaba muchísimo para mí emocionalmente, mentalmente, y es una balada para hablar del ‘bullying’, de cómo uno se siente, que a veces uno se siente roto, que todo el mundo te juzga y juega con uno, pero al ser una ‘muñeca de porcelana’, aún me puedo romper. Así me sentía”, confesó la influencer.

“Como creadora de contenido, tengo una responsabilidad de enseñarle a la gente que no soy perfecta. Es algo que siempre he dicho por años, que a mí me gusta mostrarme de esa manera. Yo enseño lo lindo, lo feo, cuando estoy triste, cuando estoy feliz. Siempre lo he compartido. He hablado de mis problemas de desorden alimenticio. Soy humana, también cometo errores, los comparto”, continuó en su reflexión.

Con su ejemplo, quiere motivar a que las personas busquen ayuda cuando sientan que están a punto de vivir una crisis.

“Le he enseñado a la gente que ‘hey, yo también tengo muchas debilidades y me mantengo con la cabeza en alto, pero he tenido mis bajas donde he tenido que tomar mi tiempo para enfocarme en mí y en mi salud mental’”, dijo. “Uno siente que estás solo y no es así. Por eso yo siempre comparto todas mis bajas. He buscado ayuda. He tenido que ir a terapia. Si te estás sintiendo tan mal, hay tantas maneras de buscar ayuda. Cuando uno se queda callado y aguanta todos esos sentimientos y emociones, uno se va poniendo peor. Ojalá más personas hablaran de eso”.