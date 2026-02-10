Las Fiestas Patronales de Mayagüez se celebraron con éxito este pasado fin de semana ante una multitud entusiasmada que bailó al ritmo de una programación artística variada.

El evento gratuito se realizó en La Concha Acústica Frankie Ruiz y contó con un programa artístico dirigido a brindar una experiencia de entretenimiento del más alto nivel. Además, se celebró la tradicional noche dominicana con destacados exponentes del merengue y la bachata como Elvis Martínez, Toño Rosario y Olga Tañón, según destaca el comunicado de prensa.

Figuras de renombre como Michael Stuart, Casper Mágico, Tutu, Rowma, Manny Manuel y Víctor Roque y la Gran Manzana también formaron parte de la oferta musical que logró conquistar el multitudinario evento.

El dúo urbano compuesto por Jowell y Randy fue el encargado de cerrar el evento con un enérgico repertorio que contó con la presencia de Wisin como artista invitado.

Miles de fanáticos disfrutaron un espectáculo variado y seguro para toda la familia, teniendo el compromiso de contar con altos estándares de protección y organización para elevar la experiencia del encuentro.