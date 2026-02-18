La icónica banda española de fusión flamenco Chambao regresará a Puerto Rico como parte de su gira internacional de 25 aniversario. La cita será el próximo 22 de mayo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico.

Chambao se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes de España y América Latina.

“Liderada por su carismática vocalista La Mari, la banda ha conquistado al público internacional con su propuesta fresca, auténtica y llena de energía positiva”, destaca el comunicado de prensa.

La presentación marcará el regreso de Chambao a la Isla desde el año 2008. El público puertorriqueño podrá disfrutar de un recorrido por los grandes éxitos que han definido su carrera durante estos 25 años, así como de nuevas interpretaciones que mantienen viva la esencia alegre, festiva y profundamente emocional que caracteriza a la agrupación, detalla la comunicación escrita.

El concierto aspira a brindar “una producción de primer nivel, con una puesta en escena íntima y vibrante que permitirá conectar al público con la fuerza interpretativa de La Mari y la riqueza musical que distingue a Chambao”, agrega.

Los boletos están a la venta en Ticketera.