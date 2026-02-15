El galardonado cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa presentó con éxito durante la noche del sábado la primera de dos funciones en el Coliseo de Puerto Rico, presumiendo un lleno total y reafirmando su sólida conexión con el público de su isla, luego de tres años sin presentarse en el recinto.

La velada, que realizó en el marco del Día de San Valentín, logró cautivar con un repertorio que transitó los temas del amor con el ritmo y el carisma que caracteriza el estilo de “El Caballero de la Salsa”.

Con una propuesta que incluyó los grandes momentos de su trayectoria, el concierto presentó un recorrido entre sus temas románticos y sus éxitos más bailables. Canciones como “Déjate querer”, “Cartas sobre la mesa”, “Amor para la historia”, “Perdóname” y “Que alguien me diga” fueron coreadas de principio a fin, mientras que “La agarro bajando” y “Conteo regresivo” transformaron el Coliseo en una pista de baile, con el público de pie durante gran parte de la noche, resalta el comunicado de prensa.

Uno de los momentos más significativos fue el homenaje al maestro Rafael Ithier con la interpretación de “Las hojas blancas”, recibido con una ovación que marcó uno de los momentos más emotivos en la velada.

Uno de los momentos más significativos fue el homenaje al maestro Rafael Ithier. ( Suministrada )

La participación especial de Limi-T 21 para interpretar “Con la mano arriba”, añadió un segmento tropical y alegre que mantuvo la energía del coliseo en alto.

Acompañado de su orquesta y de un amplio cuerpo de bailarines, Santa Rosa se alzó con su impecable ejecución y su cercanía con el público, demostrando que su regreso al “Choli” era uno de los encuentros más esperados del año.

Por aproximadamente tres horas de concierto, “El Caballero de la Salsa” se apropió del compromiso por brindar un espectáculo en el que el público permaneciera motivado por cantar y bailar sus clásicos.

La celebración musical continúa este domingo, 15 de febrero, con la segunda función en el Coliseo, donde se anticipa otra noche a casa llena. El próximo viernes, 20 de febrero, Gilberto Santa Rosa se presentará en el Kia Center en Orlando.