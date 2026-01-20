El galardonado cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa continúa celebrando su impecable trayectoria artística con el lanzamiento de su álbum Íntimo. La producción es un compilado musical de una presentación especial que realizó el año pasado en Miami, Florida.

El proyecto producido por InnerCat y B2B Music presenta un compendio de sus éxitos. “La producción recoge de una manera especial, la conexión directa que tuvo el artista con su público y que distingue las vivencias que siempre ofrece en sus conciertos”, expresa el comunicado de prensa. Íntimo estará disponible al público a partir del 30 de enero en las principales plataformas digitales.

“Entre interpretaciones, Gilberto Santa Rosa sostuvo un diálogo cercano con el público, compartiendo con ellos contexto histórico y artístico sobre las canciones, sus autores y las vivencias personales que influyen en la manera en que las interpreta”, agrega el escrito.

Con más de cuatro décadas de carrera y múltiples premios internacionales, el “Caballero de la Salsa” demuestra en Íntimo una vez más por qué sigue siendo un referente del género tropical. La nueva producción no solo destaca la excelencia musical, “sino que también es una muestra de su inconfundible carisma, su espontáneo sentido del humor y la complicidad genuina que mantiene con un público fiel que lo ha seguido generación tras generación”.

Como parte de esta propuesta, Gilberto Santa Rosa se estará presentando el sábado 14 y domingo de 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan. También, en importantes escenarios como el Hard Rock Live en Hollywood, Florida el sábado 7 de febrero. El viernes 20 de febrero lo hará en el Kia Center en Orlando, Florida.