¡A encender el espíritu de fiestas desde temprano!

El trompetista Charlie Sepúlveda quiere arrancar la Navidad desde ya, por lo que extendió una invitación a sus amigos para que lo acompañen junto con su sexteto al concierto “NaviJazz”, que presentará desde el Moneró Café Teatro and Bar en Bellas Artes de Caguas el próximo viernes, 11 de diciembre, a partir de las 8:30 pm.

El músico compartió que llevará a cabo un espectáculo que busca reunir a colegas del mundo del entretenimiento en una noche que unirá el amor por la cultura, el afán por la música y la época más feliz del año.

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“Yo estoy bien claro en que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, y eso es alegría, esperanza, mucha unión familiar, todo lo lindo, de lo que se tiene que tratar la vida”, puntualizó el músico, en declaraciones escritas.

El compositor y director musical invitó a Danny Fornaris, Alberto Carrión, Sie7e y Dagmar, para que lo acompañen cantando los éxitos navideños que comienza a escoger para el espectáculo. Sin embargo, estos no serán los únicos invitados, pues espera anunciar más prontamente.

Sobre la selección de canciones que darán vida a la presentación, adelantó que incluirá “Feliz Navidad”, de José Feliciano; “Villancico yaucano”, de Amaury Veray Torregrosa; “Solina”, de Antonio Cabán Vale, y “El tambolirero”, entre otros que sonarán al ritmo del jazz y abriendo, como siempre, el espacio a las improvisaciones.

“A través de la música, quiero recoger todo el espíritu de la Navidad y disfrutarlo con todas esas canciones bien lindas de la época”, abundó Sepúlveda, que recién presentó el álbum “Un poco más”.

Para más información sobre “NaviJazz” y otras actividades en Bellas Artes de Caguas, puede acceder el portal: www.bellasartescaguas.com, o seguir la institución en las redes sociales, Facebook e Instagram, como @bellasartescaguas y @baccaguas, respectivamente.