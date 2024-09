Con una proyección en pantalla de fotos desde su infancia hasta la actualidad, y canciones de reconocidos artistas que inspiraron a Christian Daniel a cumplir su sueño de ser cantante, dio inicio el espectáculo “Ser”, presentado el pasado viernes en el Coca-Cola Music Hall.

El cantautor puertorriqueño hizo su entrada al escenario vestido de blanco y acompañado por una banda de nueve músicos, tres coristas y cuatro bailarines, que pusieron a mover al público con el tema “Todo lo que tengo”. El espectáculo continuó con “Pedacito de cielo” y “Cuando te perdí”.

Antes de continuar con “Fuiste tú”, Christian Daniel se dirigió al público, en un preludio de lo que sería una velada íntima en la que el artista mantuvo la interacción con sus seguidores de manera genuina, abrió su corazón relatando anécdotas que provocaron una diversidad de emociones, así como la inspiración de sus temas a lo largo de su trayectoria de 20 años.

El artista comentó sobre los retos que ha enfrentado Puerto Rico en los pasados ocho años, por lo cual se tuvo que enfocar en otros escenarios desde su última presentación en el Centro de Bellas Artes.

En un espacio de honestidad y evidentemente emocionado, expresó “realmente para mí esto es un orgullo, que mi familia también esté aquí, que saben lo que uno sufre por luchar este sueño que no se estudia, sino se tiene que vivir porque esto no se aprende en la universidad, esto hay que vivirlo”. En su mensaje también resaltó la importancia de la perseverancia ante la incertidumbre y que al final del día, vale la pena la lucha.

El espectáculo siguió con un vídeo de la inspiración de “Fuiste tú”, para luego contar su estrecha relación con la primera artista invitada a la que considera una hermana mayor del alma. Christian Daniel interpretó magistralmente a dúo con Melina León el tema “Donde quedarán”, en el cual ambos demostraron su amplio registro vocal de manera armoniosa. Cabe destacar que fue Melina León quien le recomendó su primera maestra de canto. El artista le cedió brevemente el escenario para que ella interpretara uno de sus mayores éxitos “Cuando una mujer”.

Un solo del saxofonista fue el preámbulo de “Cuando te vas”, espacio en el que artista realizó su primer cambio de vestuario, para continuar con “Ven” y su historia detrás de la canción.

Christian Daniel expresó el difícil proceso de selección de temas para su repertorio por lo cual hizo un medley de éxitos que no podían faltar, estos son “Aunque ya no vuelvas”, “Quiero quitarte el miedo”, “Para siempre” y “Te has convertido en mí” con una fusión tropical.

El cantautor se unió al artista de género urbano Eix en el tema “Y si tú te vas”, y junto a este y al tercer invitado Claudy-O cautivaron al público con “Loco enamorado”. Christian Daniel y Claudy-O interpretaron además “Como lo hago”.

Con un repertorio de sobre 20 canciones, Christian Daniel hizo despliegue de su talento por más de dos horas. La velada continuó con “Money” y “Me perdono”.

En una promesa a su familia destacó la importancia de no sacrificar la familia por nada del mundo antes de interpretar “Tu salida”, uno de los temas más vitoreado por el público, quien también lo acompañó en “Dime tú”.

El espectáculo “Ser” incluyó además la primicia de un tema inédito, que formará parte de su próximo EP, con un agradecimiento al público y a la banda presentó por primera vez “Si quieres” acompañado por dos de sus coristas. Christian Daniel expresó detalles de su relación con su novia, desde sus inicios hasta la actualidad, haciendo hincapié en lo complicado de tener una relación hoy día, logrando carcajadas en el público, antes de comenzar con “Lo más bonito”, mientras en pantalla compartieron fotos de la pareja que esperan próximamente la llegada de su primogénito.

“Diminuto” y “8 pisos” formaron parte de lo que catalogó como una noche maravillosa y ante la aclamación del público de más canciones, hizo entrada al escenario de la cuarta invitada Elisanij con quien interpretó “Me vuelvo un cobarde”.

Ante un público complacido y agradecido de conocer al ser humano detrás del artista siguió el espectáculo con “Vine a decir”. La velada culminó con el mega éxito “Ahora que te vas”, uno de los temas más emotivo de la presentación, con el cual el público se puso de pie y encendieron las luces de los celulares en homenaje a los que ya no están con nosotros. Este tema inspirado por la pérdida de su padre es uno que, sin duda, forma parte de su legado musical que trascenderá generaciones.

Christian Daniel demostró su versatilidad musical y su crecimiento profesional, manteniendo la esencia de canciones que tocan al corazón, con la cual muchos se pueden identificar y dedicar.