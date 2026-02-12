El intérprete y compositor puertorriqueño Dalex presenta su EP “Red Room”, un EP íntimo y sensual que lo muestra en un proyecto personal.

Compuesto por ocho canciones y una intro, “Red Room” se desarrolla como un trabajo de R&B en español que gira en torno al simbolismo de un cuarto rojo como “un lugar donde la pasión, el deseo y la vulnerabilidad conviven en equilibrio”, expresa el comunicado de prensa, que destaca que la producción discográfica muestra a Dalex en solitario, sin colaboraciones.

Con sus temas, Dalex “construye una narrativa íntima que inicia desde la intro, pensada como la preparación de un ambiente y la antesala de un encuentro. Ese primer momento introduce “Red Room” como un espacio privado y cargado de tensión. A partir de ahí, temas como “Cuarto Rojo” y “En El Club” exploran la cercanía y las conexiones intensas, mientras el resto del EP transita entre la introspección, la vulnerabilidad y los impulsos más crudos, manteniendo una atmósfera constante de intimidad y emoción contenida”, describe el escrito.

Este lanzamiento marca el inicio formal de una nueva etapa creativa tras la reciente firma de Dalex con Serving Sounds, y llega luego del impacto de “Honguito”, su colaboración junto a Farruko, que abrió este momento con una fusión de reguetón y R&B. “El tema superó los 4.5 millones de visualizaciones en YouTube y alcanzó 1 millón de streams en Spotify en solo 11 días, posicionándose además entre los videos más vistos en 24 horas”, expone la nota de prensa.

Con “Red Room” como punto de partida, Dalex entra en una etapa que incluirá nuevos lanzamientos y colaboraciones destacadas.