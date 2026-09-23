El cantante Dalvin La Melodía hizo historia nuevamente tras alcanzar hoy, miércoles, cinco “sold out” para su serie de conciertos “La Otra” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Los productores Vitiko Roque y Rolando Santa revelaron que el artista dominicano logró vender los asientos correspondientes a los días 14, 15, 16, 17 y 23 de enero.

Ante la demanda del público, los representantes del bachatero anunciaron que permanece disponible una nueva oportunidad para disfrutar del fenómeno con una sexta función para el 22 de enero en el Choliseo.

El logro cobra mayor relevancia al producirse luego de las seis funciones consecutivas sold out que el interprete de “Tesoro Perdido” realizó en septiembre en el Coca-Cola Music Hall, donde reunió a miles de personas y marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera en la Isla del Encanto.

PUBLICIDAD

“Estamos viviendo algo verdaderamente histórico. Puerto Rico continúa demostrando el cariño que siente por Dalvin. Venir de seis funciones agotadas en el Coca-Cola Music Hall y ahora alcanzar cinco sold out en el Coliseo de Puerto Rico es algo que recibimos con enorme gratitud. Esto es del público y para el público”, expresaron los productores Vitiko Roque y Rolando Santa, en declaraciones escritas.

Con este nuevo capítulo, la sensación de la bachata reafirma la conexión que ha desarrollado con el público boricua y el crecimiento que ha experimentado su carrera en la Isla.

Boletos disponibles en Ticketera.