La conexión con el público en su reciente presentación en Japón la sigue recordando con verdadero disfrute. Conocer diversas culturas es una de las ganancias que más valora el veterano artista urbano De La Ghetto. Vive agradecido de que el mundo de la música le abra puertas en otros aspectos de su cotidianidad.

El furor que provocó su presencia en tarima el pasado el 24 de agosto en Tokio es el motivo principal para la entrevista telefónica con Primera Hora, que concedió desde un estudio de grabación en Miami. Pero al artista le resultó inevitable colar su admiración por los paisajes naturales que divisó, la imponencia de monumentos y la fascinación de la gastronomía.

“Fue la primera vez que fui a Tokio, y segunda vez en Asia. La otra vez fui a Corea del Sur, hace par de años, para grabar con un grupo k-pop de allá”, dijo al hacer referencia al tema “Give Me More” (2019) con la agrupación VAV, que se separó este año. “Esta vez pude ir a Japón por primera vez y fui a hacer un show”, prosiguió con entusiasmo sobre la presentación programada por el concepto Yonaguni Fiesta.

Su primer público lo tuvo hace cerca de 20 años en un encuentro musical informal en La Perla, donde se crió en su adolescencia y adultez temprana. Imaginar aplausos ante miles en un evento al otro lado del mundo, con diversas culturas latinas bailando sus temas, no pasaría por su mente en aquellos días mientras trabajaba para lograr un sitial en la escena urbana.

“La experiencia fue increíble. Rompió las expectativas. Sabía que la gente se lo iba a gozar, pero no sabía la magnitud”, afirmó Rafael Castillo con su característica jovialidad. “Vi muchas caras de diferentes culturas y muchos japoneses también cantando las canciones de uno”, prosiguió el artista, quien promueve el sencillo reciente, “TBFCK”.

Con una legendaria trayectoria, “Geezy”, como le agrada que lo llamen, es de esos pocos artistas que mantiene su sencillez al conversar. Aun cuando en el ejercicio de esta profesión constantemente escucho a muchos exponentes de la nueva generación mencionarlo como una influencia de autoridad en su desarrollo artístico, en De La Ghetto no hay pretensiones, ni aires de divo. La simpatía es la misma. La sinceridad la refleja con espontaneidad.

“No te voy a mentir, estaba un poco ansioso. No sabía los temas (qué repertorio)… son tantas canciones. Pero me senté con los organizadores de allá e hicimos más o menos un ‘rundown’ de las canciones. Yo sabía que la gente se lo iba a disfrutar, pero acuérdate que era algo nuevo para mí”, reiteró la voz de éxitos como “Me dijeron”, “My Love”, “Más que ayer”, “El Father”, “Se te nota”, “Sensación del bloque”, “Baby Girl” y otros. “Tú veías gente con los celulares, con las banderas. Había muchas banderas de Puerto Rico”, expuso emocionado, y prosiguió para compartir varias observaciones.

“El mercado latino está creciendo allá, sí, hay mucho latino. Me encontré con muchísimos colombianos, me encontré con atletas puertorriqueños y dominicanos que viven allá, con boricuas de la base militar de Okinawa que viajaron a Tokio para el show. Muchos latinos mezclados con japoneses. Me encontré con varias personas que son latinos ‘full’, pero que se criaron en Japón de chiquitos, y así como que te hablan español, te hablan japonés muy fluido”. La admiración que se encontró no fue solo del público de habla hispana.

“Hay muchos japoneses allá que se enamoran de una cultura o de un género, y se meten 100% en esa cultura. Incluso, la misma gente que trabaja con los que me llevaron (Yonaguni Fiesta), tienen empleados japoneses que son de allá 100%, pero también te hablan el idioma español y conocen la cultura y todo lo que está pasando en Puerto Rico en la música”.

Disfrutar el entorno en su tiempo libre lo incluyó en su agenda de intereses. “Hay unos paisajes increíbles. Lo más que me impresionó fue la arquitectura moderna que hay allá, y la antigua. Visité varios templos. Es una cultura bien rica. La comida es espectacular. Probé el sake, una bebida hecha de arroz”.

El orden y la limpieza de las áreas llamaron su atención. “La policía ni usa pistola allá”, observó. “Las calles están bien limpias. Me quedé sorprendido, será porque yo soy de Nueva York y me crié en Puerto Rico y es un poco diferente. Ningún papelito, nada. Yo compraba cosas de comer en la calle y tenía que caminar con ese plato o ese vaso por un buen rato hasta que encontraba un restaurante que fuera a comer y pedía si podía botarlo ahí”.

El respeto por la cultura lo asume con admiración, por eso, entre sus anécdotas compartió con naturalidad cuando fue rechazado en dos restaurantes por tener tatuajes. Se sintió “pasmado, pero no molesto”, confesó. La amabilidad que recibió en casi una semana de presencia en esta ciudad, tuvo mayor peso en la huella turística que le dejó.

“La gente es bien respetuosa. Muchos de ellos, si no te entienden, buscan la manera de entenderte”, expuso con agrado. “Visité mucha tienda de ropa local porque me gusta ir de ‘shopping’, y compré también cosas artesanales para mis hijos, para mi familia”, dijo el padre de Madonna Shanti y Osiris King, de 11 y 9 años, respectivamente, producto de su relación con Verónica Heredia. Su hijo mayor, William, tiene 22. “Se acaba de graduar de un bachillerato en física”, dijo con orgullo en un giro de la conversación. “A él siempre le gustan los números, desde chiquito”, confesó, y manifestó que la pasión le llegó por su abuelo materno. “Me salió un nene buenísimo. Es brillante. No me puedo quejar. Él me ayuda también en la compañía, en la oficina, hace par de cositas y me alegro”.

Su lista de presentaciones en lo que va de año incluye las que realizó en España durante el verano, con un itinerario que incluyó Madrid, Barcelona, Canarias y otros destinos del país europeo. Parte de las experiencias las muestra en el video musical del sencillo “TBFCK”, un tema que refresca el éxito “Cali Kush” que lanzó en 2016.

“Mi DJ hizo una versión electrónica y decidimos entonces lanzar el tema con un ‘recap’ de la gira que tuvimos en España, que estuvimos como dos semanas y media por allá”, especificó, y adelantó que trabaja en el lanzamiento de un nuevo tema para mediados de octubre.

Hace tiempo que su nombre cruzó fronteras internacionales, pero eso no le resta a De La Ghetto en seguir consolidando su trayectoria.

“Voy para 20 años. Nunca pensé que iba a durar tanto en el género, pero digo que lo más importante es disfrutar lo que haces. El dinero sí, es bueno, y uno tiene que vivir, uno tiene familia y tiene empleados, pero digo que lo más importante es disfrutar cada proceso, lo que haces, y trabajar con el corazón, y lo demás va a llegar”.