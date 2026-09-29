El reconocido productor puertorriqueño DJ Nelson, una de las figuras fundamentales en la historia y evolución de la música urbana, presentará la experiencia musical “Flow: La Discoteka – La Makina del Tiempo” en el Coca-Cola Music Hall este viernes, 2 de octubre.

DJ Nelson propone una noche para viajar a través del tiempo y reencontrarse con los sonidos, éxitos y momentos que han acompañado a distintas generaciones, asevera el comunicado de prensa sobre uno de los pioneros del género urbano. El espectáculo que se da bajo la producción de Makarena Group, Georgie González / Tigre Music y Ana Juelle, llevará al público por diferentes etapas de la música urbana, combinando la nostalgia de canciones y sonidos que dejaron huella con la energía que continúa definiendo al género en la actualidad.

Además de ofrecer una noche musical, “Flow: La Discoteka – La Makina del Tiempo” busca convertirse a través de un repertorio de distintas épocas, en una celebración de la evolución de una cultura musical que nació y creció en Puerto Rico hasta alcanzar una extraordinaria presencia internacional.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.