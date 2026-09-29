Sin arrepentimientos y con ganas de evolucionar de manera constante, así vive Elvis Crespo esta nueva etapa de su carrera de la mano de Sony Music.

Ahora, los más de 35 años de carrera del artista llegan con colaboraciones con integrantes de generaciones más actuales de la música latina, entre ellos Arcángel, Michael Flores y, más recientemente, Beéle.

La colaboración con el colombiano hizo que Crespo incursionara en el afrobeat, creando una fusión novedosa con el merengue, un tema idóneo para celebrar y, como dice el título, “Pa’ bailar”.

De los errores que cometió con su antiguo equipo de manejadores y con su consumo de alcohol, Crespo no se arrepiente, según reconoció en una entrevista con Listín Diario.

PUBLICIDAD

“‘Suavemente’ me va a permitir trabajar toda la vida, mientras yo tenga salud, siempre voy a cantar ‘Suavemente’, y la gente me contrata a nivel global”, aseguró.

“Yo tuve una oficina que trabajó conmigo 18 años, que fue la de mi exesposa y yo al divorciarme de ella y también terminar el vínculo emocional, cambié y traje toda esta energía nueva y esta energía nueva trae todo lo que está pasando”, explicó.

“Soy yo que me responsabilizo, pero esos 18 años tengo que reconocer que aprendí muchísimo, me organicé, pude trabajar con una situación personal que tenía con la bebida, que gracias a Dios no tomo hace más de once años, o sea que todo lo que me ha pasado en la vida yo lo atesoro y lo amo”, confesó.

Su relación con el alcohol

Contó que por voluntad propia ingresó a un centro de rehabilitación y él mismo pagó sus tratamientos para el alcoholismo en 2015.

“Estaba acabando con mi vida, estaba concentrándome en mi vida primero y la carrera pasó a un segundo plano, yo tenía que salvarme yo para salvar a mi familia, para yo salvar mi carrera, yo tenía que salvar mi espíritu, tan pronto salvé mi espíritu y salvé mi vida, lo demás también se fue acomodando”, reveló.

“Yo mismo tomé la decisión, yo mismo busqué mi computadora y dije: Voy a buscar un centro de rehabilitación. Empecé ese proceso que fue bien duro, un día a la vez, pero lo logré”, recordó.

“Yo amo lo que he sido, atesoro lo que he vivido, amo todas las decisiones que he tomado, lo que soy hoy se lo debo a eso. Lo hubiera hecho de otra forma, pero sé que no estuviera sentado aquí contigo”, añadió.

PUBLICIDAD

Señaló que adquiere beneficio tanto de los momentos positivos como de los negativos.

“Lo que tenemos que disfrutar es este momento único y diferente que lo estamos viviendo, el pasado mío es parte de mi historia y atesoro todo. Todo funciona, hasta las canciones que no cumplieron con mis expectativas funcionan porque ya sé qué trompeta no repetir y qué melodía cambiar, todo funciona”, sentenció.

“Las decisiones que tomé en el pasado, las tomé, y me llevaron por un camino diferente y aprendo de eso, atesoro todo”, recalcó.

Responde a debate

Sobre el debate que hace unos días surgió en Puerto Rico donde cuestionaban quién había sido internacionalizado el merengue (Juan Luis Guerra o Elvis Crespo), el boricua respondió diciendo que los merengueros dominicanos fueron los responsables de abrirle la puerta en el género.

“Juan Luis fue el que me abrió el camino, para que hubiera un ‘Suavamente’ tuvo que haber un Juan Luis, tuvo que haber un Wilfrido Vargas, tuvo que haber un Johnny Ventura, tuvo que haber habido Los Hermanos Rosario, un Toño Rosario, un Bonny Cepeda”, indicó.

Crespo catalogó de “surrealista” la conversación y agradeció a quienes la expusieron ante la opinión pública.

“Yo crecí con estos maestros, yo jamás ni nunca me he creado que yo soy mejor que alguien o peor que alguien, yo compito conmigo mismo. Yo me concentro en mis números, yo busco mis números, yo no digo que soy mejor que aquel, pero yo trabajo duro, yo soy mi trabajador para lograr lo mío”, señaló.

PUBLICIDAD

“Los debates siempre van a existir”, precisó.

Negó tener ego y admitió que se concentra en su propio crecimiento.

Colaboración con Beéle

La colaboración con el artista colombiano Beéle fue una de las primeras canciones que Crespo escuchó como parte de esta nueva etapa musical y, desde el primer momento, el coro llamó su atención. Producida por Andy Clay, Giovel Simón y Alexander (A.C) Castillo, “Pa’ Bailar” fusiona la esencia del merengue con un sonido fresco y actual.

Con esta colaboración, Elvis Crespo y Beéle unen dos generaciones de la música latina en una canción que invita a celebrar.