Celebrar con su gente, eso es lo que hará el exponente urbano Don Omar tras revelar que cerrará su gira “The Last King World Tour” en su natal Puerto Rico a finales de 2027.

El reguetonero dio la noticia en la tarde del viernes durante una transmisión en vivo desde sus redes sociales, donde aprovechó conectar con sus fans y dar a conocer uno de sus grandes anhelos.

Además de que el intérprete de “Dale Don Dale” manifestó que pisará distintas ciudades en Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur, así como Europa, este afirmó que no se olvidará de sus fans en la Isla del Encanto.

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“Yo le prometí a la gente que amo y que quiero muchísimo en mi país, un cierre de temporada histórico y ahí terminaré”, indicó el cantante a dos horas de arrancar su serie de espectáculos en el Santander Arena, en Reading, Pennsylvania, el pasado 25 de septiembre. “Con mi gente en Puerto Rico y esperando lo mejor de mí una vez más en mi isla, para la gente que me quiere, que me vio crecer y que me vio nacer allá en Puerto Rico, disfrutármelos una vez más”, apuntaló.

El cantante pasará hasta la ciudad de Boston, Massachussetts, donde se presentará el 26 de septiembre en el TD Garden, y el 27 de septiembre llegará al PeoplesBank Arena, en Hartford, Connecticut.

William Omar Landrón, nombre de pila del artista, aseguró que seguirá dándolo todo en Estados Unidos hasta noviembre, donde tomará un mes de descanso, y continuará la segunda parte de la gira de Estados Unidos en marzo.

“Tengo nuevamente 30 días de descanso y después me voy para Europa, donde el primer día de venta de la gira en Europa vendimos 120,000 boletos y se siguen añadiendo nuevas fechas”, agregó.

Don Omar expuso que la gira por Europa llegará a su fin entre julio y agosto. Tras una pausa de 30 días, comenzará los preparativos para regresar a los escenarios de México, Centroamérica y Sudamérica entre octubre y diciembre, con una serie de presentaciones que se anunciará en los próximos meses.

“Trato de hacer un ‘show’ en el que llevo a mis fanáticos en un viaje por el tiempo. Pretendo llevarlos desde música de antes de ‘Dale Don Dale’, ‘Dile’, la música de ‘King of Kings’, la música de ‘iDon’ y por ahí seguir actualizando la música con lo que ha ido pasando durante los años”, destacó Don Omar, quien afirma que la tarima que llevará es “impresionante y ”distinto", al tiempo que contará con un diseño de luces “impresionantes” durante el show.

Hasta el momento, Don Omar no tiene fecha ni ‘venue’ establecido para su puesta en escena desde Puerto Rico.