Madrid. La última vez que Don Omar habló con Daddy Yankee le dijo que tenían negocios pendientes, que tenían una revancha por hablar. La respuesta que le dio Daddy Yankee le “abrió las expectativas”: “La próxima vez que hagamos algo juntos, sera algo más grande de lo que hicimos antes”.

En una entrevista con EFE tras el anuncio de su nueva gira por Europa para 2027, el compositor de “Dale don dale” o “Pobre Diabla” afirma que “le encantaría” hacer una nueva colaboración con el padre de “La gasolina”, y sostiene que disfruta de su “nueva faceta”.

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Don Omar lleva más de 25 años en la industria musical y es considerado uno de los “padres del reguetón”; sigue llenando estadios a pesar del paso del tiempo y del cambio que se está viviendo en el género con la nueva generación de artistas, algo que para él es “un logro”.

“Yo estoy sumamente agradecido de tener todavía la vigencia y seguir disfrutándola dentro de la música”, reconoce sonriente el cantante puertorriqueño.

Dos meses antes de comenzar su tour “The Last King”, el próximo 25 de septiembre por Estados Unidos y Canadá, Don Omar anuncia que pisará el año que viene trece escenarios de ciudades europeas, entre ellas seis españolas, como Madrid, Málaga o Valencia, entre el 24 de junio y el 18 de julio.

Al margen de la música, tras pensárselo durante unos segundos, Don Omar reconoce, el día después de que España se clasificara para la final del mundial, que siente afinidad por ese país y por Argentina y que le gustaría ver una final entre ambos, en la que ganara España.

14 Fotos Repasamos la carrera del exitoso cantante urbano.

De odontólogo a reggaetonero

Al principio, cuenta Don Omar que su música “no tenía ritmo”. “Yo no escribía canciones con ritmo, yo escribía canciones y seguía buscando melodías”, asegura.

Aprendió a cantar en la iglesia. Confiesa que conoció a Eliel -DJ y productor suyo, de Daddy Yankee o de Zion & Lennox, entre otros- porque era el pianista de su iglesia, “un virtuoso”, y el nieto de la pastora del templo.

Cuando supieron que ambos escuchaban gospel, conectaron y comenzaron a trabajar juntos: “Las primeras canciones fueron eso, yo sentado cantando con él al lado de un piano”, recuerda el artista.

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Quizá, si no hubiera sido porque persiguió su “pasión”, la música, Don Omar habría sido un magnífico odontólogo.

Don Omar y Glory en la Feria Bacardí de 2003. ( Archivo )

“En algún momento quise ser odontólogo”, dice, “quería estudiar y buscar hacerme una carrera y un profesional”.

Pero al ganador de dos Latin Grammys le pudo su “pasión por la música urbana”, tanto que cuando estaba en tercer grado de escuela elemental se escapaba de clase para ver la actuación de apenas tres minutos de un rapero puertorriqueño, emitida en un show televisivo.

“Iba corriendo a la casa, veía la presentación y regresaba corriendo a la escuela. Y en algún momento, algo dentro de mí me dijo, ‘si realmente lo que quieres hacer es esto, hazlo’”, rememora.

“En el fundamento de este género hay una mujer”

Fue precisamente estudiando odontología cuando Don Omar conoció a Glory, pionera cantante puertorriqueña famosa por su icónico “Dame más gasolina” en “Gasolina”, de Daddy Yankee o su tema “Suelta como gabete”.

Concierto de Ivy Queen en 2006 en el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde Don Omar subió a la tarima. ( Jose R. Madera )

“Glorimar (nombre de pila de Glory) fue mi maestra de bacteriología cuando quería ser odontólogo. Y la reconocí porque ya había salido en algunos videos musicales para aquel tiempo”, explica.

Le preguntó frente a toda la clase si era ella de verdad, ella lo negó y le ordenó que nunca volviera a llamarla Glory, que era su profesora. Después, a solas, le reconoció que sí era ella y se convirtieron en “muy buenos amigos”.

No obstante, en sus inicios hace más de 25 años, la industria del reguetón daba más visibilidad a los hombres que a las mujeres.

Don Omar celebra que actualmente haya más mujeres reguetoneras. “Hoy encontrarnos a una Glorimar que quiere hacer una producción puede ser una excelente oportunidad para género”, afirma, sin olvidar que él es quien es gracias a una mujer.

“Yo soy Don Omar gracias a Ivy Queen” sostiene, en referencia a la popularmente conocida como “la reina del reguetón”, de 54 años, autora de temas como “Quiero Bailar”.

“Ivy Queen es artista antes que yo, Ivy Queen es artista antes que Daddy Yankee. Es decir, que en el fundamento de este género hay una mujer”, destaca un Don Omar orgulloso.