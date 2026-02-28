El rock tendrá su noche pronto en la Perla del Sur.

El cantautor Draco Rosa será uno de los artistas que llegará al Castillo Serrallés en Ponce para ofrecer un concierto histórico y exclusivo el próximo sábado, 15 de agosto.

El artista llegará a presentarse en el pueblo que lo vio crecer y hará su debut en la emblemática atracción turística, como parte de su nueva gira.

Dicha puesta en escena, que contará con la Cruceta del Vigia y la vista panorámica sobre todo el pueblo sureño, será un espectáculo ínico, dado que el espacio solo puede contemplar unas 1,500 personas.

El espectáculo de Draco Rosa se unirá también a otras actividades únicas para el público boricua:

Haunted Manor V: la atracción que llevará el encanto de Halloween a las familias del sur en el mes de octubre, con más de 100 teatreros, artistas, y escenógrafos. BBQ and Brews 2026: el festival gastronómico que viene por primera vez a Ponce para el mes de noviembre, en la espera de reunir a 30 cervecerías locales, y los mejores pitmasters de la Isla, para el disfrute del público general. Secret Garden Ponce 2026: Si eres amante de la moda, la gastronomía y la música, este evento navideño aspira a combinar los tres para llevar una experiencia única a la juventud boricua. The Great Farewell: Por primera vez en su historia, el Castillo Serrallés será lugar para decirle adiós al 2026 con su Fiesta de Despedida de Año, evocando la ostentosa era de los “Roaring 20s” y la Era de la Prohibición para una noche inolvidable.

Preventa de boletos para el concierto de Draco Rosa están disponible ya a través de boletera.net.