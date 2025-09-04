El cantautor puertorriqueño Ed Harvest marca un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento del video de “Tus Ojos Verdes”.

El visual de “Tus ojos verdes”, tema de su álbum debut “Cosecha”, se exhibe en la cadena MTV a través de sus diferentes plataformas y canales en inglés y español. También está disponible en YouTube y todas las plataformas digitales. Este alcance contribuye a posicionar a Ed Harvest como una de las voces emergentes del rock en español, al captar la atención de audiencias dentro y fuera de Puerto Rico.

El video fue filmado en Perú bajo la dirección de Diego Sarmiento y la producción de Gonzalo Calmet. Apuesta por “una estética de ciencia ficción y elementos innovadores como la integración holográfica de los músicos invitados Aurelio Adasme (rapero y coautor del tema) y Nabeel Abdulrahman (guitarrista de VivaNativa)”, detalla el comunicado de prensa. “En la historia, Ed Harvest encarna a un investigador privado que se adentra en un caso lleno de misterio y giros inesperados, guiado por una mujer de enigmáticos ojos verdes”, prosigue.

PUBLICIDAD

Ed Harvest se expresó sobre lo complacido que quedó con la experiencia. “Grabar este video en Perú fue transformador. La energía del país, la calidez de la gente y la visión de Diego hicieron que cada toma se sintiera única. Tus Ojos Verdes es un tema muy especial para mí ya que incluye una rica fusión de funk, rock, rap y plena y verlo crecer con esta historia me emociona profundamente”, dijo.

Por su parte, Sarmiento reveló en el escrito que esta producción “marca su sexta colaboración con el artista. Quisimos expandir el Harvest-universe hacia el sci-fi y logramos un resultado que conecta con audiencias nuevas. Ed es un artista comprometido y con una visión que inspira”.

El lanzamiento de Tus Ojos Verdes llega luego de la gira promocional de “Cosecha” por Colombia y Perú, donde Ed Harvest fue recibido con entusiasmo tanto por medios como por el público. De regreso a la Isla, el artista se prepara para nuevas presentaciones en vivo.