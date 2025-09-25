La galardonada cantautora puertorriqueña Ednita Nazario fue homenajeada hoy por el Senado de Puerto Rico por su extensa trayectoria artística y su legado cultural.

Durante la Sesión Especial con base en la Resolución del Senado 290, diversos representantes del cuerpo legislativo elogiaron la gesta de la reconocida ponceña, así como su impacto en la música latina. Con más de cinco décadas de trayectoria, la cantante cuenta con más de 30 producciones discográficas y múltiples discos de oro y platino.

En el encuentro se develó un óleo de Nazario del artista Williams Carmona. La pieza formará parte del salón de Mujeres Ilustres del Capitolio en reconocimiento a su trayectoria y como ejemplo para futuras generaciones.

Ednita Nazario se mostró agradecida por el reconocimiento. “Gracias por el inmenso honor. Estar en una compañía tan distinguida y relevante de mujeres de nuestra historia me conmueve hasta lo más profundo de mi ser. Me parece estar soñando”, expresó de acuerdo con declaraciones del comunicado de prensa.

“Aquí llegamos, ante ustedes, con un corazón abierto y agradecido, una vida dedicada a la música, con pasión y entrega, sentido de compromiso por los míos, por mi país, dando siempre lo mejor de mí con todo lo que soy, una nenita de Ponce que nunca se ha quitado, que sigue adelante con la misma pasión y alegría, con tropiezos y lecciones, y un profundo y genuino amor por esta tierra que la vio nacer y la ha cobijado siempre”, resaltó la intérprete, quien estuvo acompañada de su hija Carolina Márquez y otros familiares.

La también apodada “Reina del Choliseo” por sus 22 funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot es responsable de numerosos éxitos entre los que se incluyen “Lo que son las cosas”, “Si no me amas”, “Tú sabes bien”, “Como antes” y “Te sigo esperando”, entre tantos.

La cantante puertorriqueña Nydia Caro tuvo la encomienda de leer la biografía de Nazario. La periodista Deborah Martorell le hizo entrega de una bandera de Puerto Rico con el logo de la NASA como recuerdo de su viaje reciente al espacio.

También participaron de la actividad el cantante Gilberto Santa Rosa y su esposa, la presentadora Alexandra Malagón; el productor Jacobo Morales y su esposa Blanca Silvia Eró; el actor Amaury Nolasco, el animador y productor Héctor Marcano, y los productores José Dueño y Paco López, entre otras personalidades.