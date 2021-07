Santo Domingo. Centenares de personas han desfilado este sábado en la ciudad de Santo Domingo ante el ataúd que guarda los restos del merenguero dominicano Johnny Ventura, uno de los artistas del país más conocidos en el mundo, y quien falleciera el miércoles pasado a los 81 años, víctima de un infarto fulminante al corazón.

El Palacio de los Deportes, en el centro de la capital, fue el lugar escogido para el funeral popular del cantante, compositor, empresario, exdiputado y exalcalde de Santo Domingo.

Ventura recibirá sepultura este mismo día, luego de que el cortejo fúnebre recorra varias calles del sector capitalino de Villa Juana, donde nació el intérprete en 1940.

“El país no estaba preparado para la partida de don Johnny Ventura, por eso han sido verdaderos días de luto y dolor para el pueblo y la clase artística nacional e internacional; lo hemos llorado porque lo queríamos y le agradecemos la alegría que dio a su pueblo”, dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, quien acudió acompañado de su esposa, Raquel Arbaje.

El gobernante se fundió en un prolongado abrazo con la viuda de Ventura, Josefina Flores, quien lloraba junto a sus hijos y nietos y otros familiares.

“Johnny era bueno en todo, vamos a seguir su legado, su ejemplo (...) paz a sus restos y siempre le recordaremos con sonrisa y alegría de las que nos dejó, el pueblo dominicano siempre te recordará y siempre seguirá tus pasos, adiós Johnny Ventura”, dijo el mandatario, quien luego hizo guardia de honor junto a su esposa.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se produjo cuando el hijo de Ventura, el también cantante Jandy Ventura, interpretó varios de los merengues que más identificaban el artista fallecido, mientras la viuda se acercó al cuerpo para llorar desconsoladamente.

“Si vuelvo a nacer”, “Yo soy dominicano” y “Merenguero hasta la tambora” sonaron bajo los acordes de la orquesta de Johnny Ventura causando la emoción desbordada de familiares e invitados.

“Mi papá me pidió que no llorara hoy y yo le obedezco hasta en la muerte (...) gracias a todo el ser vivo que en algún momento bailó o cantó una canción de mi papá, a todo aquel que le dio apoyo durante toda su carrera, gracias a aquel adversario político que le respetó, las gracias a esta, su familia, que tuvo que aguantar todas las veces que él salió para hacer diferentes cosas”, dijo Jandy Ventura.

El último adiós

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el arubeño Robert Jandor, el haitiano Félix Cumbé y los dominicanos Ramón Orlando, Peña Suazo, Kinito Méndez, Manny Cruz, Bonny Cepeda, Jossie Esteban, Miriam Cruz, Michel y Manny Cruz, estuvieron entre los artistas que participaron de la ceremonia.

Cruz cantó el tema “Qué rico es el merengue”, una canción inédita en ese ritmo que grabó con Ventura hace poco tiempo y que tenían en planes estrenarla en los próximos días.

“Cuando era niño solía imitar al ídolo que todos queríamos, fue un gran amigo que me abrió las puertas de su casa y de su familia. Fue el primero en traerme a este país como solista. Estoy aquí en representación de Puerto Rico, de todos los cantantes de salsa, hasta siempre Juan de Dios, como me gustaba llamarle”, expresó Santa Rosa.

Un hombre que se identificó como “seguidor número uno de Ventura”, dijo que llegaba al lugar desde su natal Fantino (norte) portando una colección de fotos de Ventura y un disco de acetato.

“Es el artista mío, es el nuestro, gloria a Dios, todos lo queríamos, por eso estoy aquí para darle el último adiós”, dijo.

La cantante Miriam Cruz aseguró que Ventura siempre la apoyó en su carrera desde sus inicios cuando le dijo en un estudio de grabación que “todo lo que cantas lo haces bien, eres un ángel”.

Los funerales concluyeron con un popurrí de canciones de Johnny Ventura interpretado por su hijo, quien afirmó que su padre “no va a morir”.

“Él tenía muchas ganas de seguir grabando música, yo le voy a dar término, si Dios me lo permite, no me voy a aprovechar de la muerte de mi papá, pero no le voy a quitar a todo su pueblo que siga escuchando su música”, afirmó Jandy Ventura.