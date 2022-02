El cantante urbano Farruko hizo acto de contrición en medio de un concierto realizado la noche del viernes en el FTX Arena de Miami, en el que hizo pública su conversión religiosa además de disculparse por el contenido de sus canciones.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”, expresó en medio de una conversación con el público en el que aseguró haber tenido un encuentro “con Papa Dios”.

Las imágenes del momento fueron circuladas por el el empresario musical José “Pompi” Vallejo, de Mr&Mrs Entertainment, en su cuenta de Facebook.

“En todos mis años en la música nunca me había sentido tan seguro de estar en el lugar correcto! Definitivamente una noche HISTÓRICA en el más grande sentido de esa palabra!! Dios es bueno !! #Diostienetodoprevisto @farruko”, escribió Vallejo junto al video que captó el momento.

En todos mis años en la música nunca me había sentido tan seguro de estar en el lugar correcto! Definitivamente una noche HISTÓRICA en el más grande sentido de esa palabra!! Dios es bueno 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 !! #Diostienetodoprevisto @farruko Posted by Pompi Vallejo on Friday, February 11, 2022

“Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, expresó Farruko luego de enumerar diversas situaciones en su vida y su afán por el éxito y la fama.

“Tu sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (...) Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”.