Lo que ha tomado por sorpresa a muchos, en realidad era una posibilidad que cada vez se veía más cerca de suceder.

Anoche, durante un concierto realizado en el FTX Arena de Miami, Florida, el intérprete urbano Farruko hizo público un nuevo enfoque en su vida a nivel espiritual, tras hace un tiempo tener un encuentro “con Papá Dios”. Además, se disculpó por el contenido de sus canciones, algunas de las que resaltan contenido sexual explícito, aplauden una conducta infiel y hacen referencia a la violencia.

En sus expresiones, el intérprete no dejó establecido si eventualmente se dedicará exclusivamente a la música sacra o si solo velará por cuidar más el contenido de sus letras. Pero sí reiteró su interés en dar un giro a su estilo musical.

Por años, el cantante ha expresado el orgullo por los logros obtenidos por su trayectoria artística. Dinero, fama y otros privilegios típicos de este mundo tan complejo. Pero a la par, en los años recientes, en numerosas ocasiones expresó cómo el peso de la popularidad ya era una carga que no le resultaba fácil de llevar.

El año pasado, durante la conferencia de prensa en septiembre para el lanzamiento de su álbum La 167, confesó que la decisión de un retiro temprano de la música estaba bajo su consideración.

“Llevo mucho tiempo analizándolo y tengo otros planes en mi vida”, dijo. “Esto es un negocio y una vida que vivimos que la gente solo mira lo último que tú hiciste. Tú eres tan mejor como lo último que hiciste y eso es algo que lastimosamente es así para todo ser humano, aunque tú hayas tenido una trayectoria increíble, la industria (de la música) es así de cruel y el ser humano es así de cruel”, dijo la voz de éxitos como Chillax, Ponle y Nadie. Como parte de las motivaciones, adelantó su interés en entrar en otros proyectos con su disquera, así como el establecimiento de estaciones de gasolina, entre otros.

En un aparte con este medio, en ese entonces, reiteró el interés de contar con más tiempo para él y su familia. “Llega el momento en que tú quieres disfrutar de esto. No quieres seguir trabajando por una posición. Soy de los que nunca lo hice por eso, ni por premios, sino porque amaba la música, la amo y es mi pasión”, afirmó Carlos Efrén Reyes Rosado, su nombre real. “Farruko me consume demasiado, mucho tiempo”, añadió el padre de cinco varones: Kefrén, Keylon, Owen, Kaylon y Calier.

De paso, aunque sin entrar en detalles, en la misma conferencia de prensa confesó la idea de convertirse al cristianismo.

“Puede ser que sí. Siempre he tenido a Cristo en el corazón. Siempre lo pongo en todo y (convertirme) es algo que está en mi corazón. No descarto la posibilidad”, sostuvo.

Cabe recordar que en abril del año pasado lanzó el tema y vídeo musical de corte religioso, Incompleto (en colaboración con Onell Díaz), en el que habla del vacío interior: Señor te necesito, aunque con mis actos yo no lo expreso, pero el disfraz que traigo carga demasiado peso, quisiera volver a ser aquel que no tenía un peso, ante todos estoy libre pero por dentro estoy preso, expresa parte de la letra, que según el propio intérprete, trabajó motivado por una de sus abuelas, quien falleció pocos días después de publicado el tema, tras batallar contra el cáncer.

El éxito Pepas le trajo múltiples logros. Pero, también, críticas por el mensaje que aplaude sutilmente el consumo de drogas en forma de pastillas, como el éxtasis. Consciente de los señalamientos, el año pasado compartió un post en su cuenta de Instagram -que luego removió- haciendo referencia a la falta de apoyo a Incompleto.

“¿Y esta por qué no la pegaron igual que Pepas? ¡¡¡Porque son ustedes quienes pegan las canciones, no yo!!! Aquí es donde los mato con la doble moral”, expresó.

A nivel personal, el cantante ha sido vocal en cuando a los episodios de ansiedad que sufre, que se acentúan con las presiones de su carrera musical. El año pasado reveló a este medio cómo trata de lidiar con esta realidad.

“Yo sufro de ansiedad. Lo que pasa es que yo no lo he dicho, y es fuerte porque la posición donde yo estoy, mi negocio, la fama no es fácil y uno como ser humano tiene mil fallas. Lidiar con lo que es el traje de artista y lo que tú eres como persona son dos cosas que no mezclan, y uno tiene muchas batallas internas”, reflexionó en esa ocasión. “Por eso cada vez que tengo la oportunidad de hablar, de expresarme frente a una cámara, trato de tocar estos temas y llevar un consejo, porque mucha gente no tiene las herramientas, o gente que le hable, o quizás no tienen cómo identificarse”.