“Dos fenómenos distintos bajo una misma misión para exaltar el nombre que importa”.

Esa visión se convirtió en motor para que Alex Zurdo y Gabriel EMC unan sus voces y amplifiquen su mensaje de esperanza en su álbum colaborativo “DUAL”, donde buscan dejar una vez más su huella en la música cristiana urbana.

A ley de que arranque la época festiva, los exponentes fusionan sus experiencias de vida en una producción discográfica que cuenta con 10 temas que persiguen inspirar y transformar a los oyentes que enfrentan momentos complejos en la actualidad.

“Gabriel y yo somos de dos generaciones completamente diferentes, y hemos colaborado en el pasado en diferentes canciones y siempre han dado resultados, así que como la Biblia dice que ‘dos son mejor que uno’, queremos abarcar la mayor cantidad de corazones posibles, y con nuestro junte, el mensaje se va a esparcir”, manifestó Zurdo en una entrevista por videollamada con Primera Hora.

Gabriel EMC, por su parte, aseguró que el proyecto combina diversos ritmos del género urbano para llegar el edificante mensaje de respeto y amor con un buen ritmo.

“No hay canción que repita el mismo estilo, son canciones diferentes, bajo nuestra creencia, pero tocando temas contemporáneos que hacen falta hablar en estos tiempos y siempre”, manifestó el joven intérprete sobre el disco que cuenta con destacadas pistas como “Relevo”, “Identidad” y “Él me ama”, así como el tema “Chat GPT” y el hit “Algoritmo” que ya ha acumulado casi tres millones de reproducciones en YouTube.

Zurdo, además, anhela que el junte tenga la misma acogida que “Lo que se va”, su cuarta colaboración con el cantante santurcino que superó los 20 millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándolos como figuras relevantes de la música sacra.

“Esa canción fue unas de las favoritas y me atrevo a decir que fue por su temática. A la gente le encanta aferrarse al pasado, muchos les encanta cuando pasan dificultades, poner temas de nostalgia y despecho, en vez de soltar ese mal. No sé por qué no escuchan temas que los fortalezca. Creo que la gente se identificara con ese mensaje le adjudica el éxito que tuvo”, manifestó el intérprete, invitando al público a tomar su tiempo para honrar unas buenas palabras.