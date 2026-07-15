El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa le dará voz al proyecto “Hablando música: la música de José Madera”, la producción discográfica que le rinde honor al legendario arreglista que definió el sonido de la música tropical.

La noticia se dio a conocer hoy, miércoles, en un comunicado de prensa donde revelaron el proyecto que celebra al compositor neoyorquino que ha trabajado con estrellas internacionales como Tito Puente, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Willie Colón, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Dizzy Gillespie, Diana Ross y James Brown.

La producción reúne más de una docena de composiciones interpretadas por el “Caballero de la Salsa” con nuevos arreglos estilo “Big Band” y filarmónicos que resaltan la riqueza del trabajo de Madera, magistralmente tocadas por la orquesta del puertorriqueño, complementada por algunos de los mejores músicos de la Isla junto a la majestuosidad de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano. La producción recorre más de seis décadas de la obra musical de José Madera con temas de mambo, chacha y hasta el bolero con matices de jazz.

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El primer sencillo, titulado “Vale la pena vivir”, servirá como carta de presentación al álbum concebido para reconocer el trabajo de uno de los músicos más respetados de la cultura latina. Con un mensaje de esperanza, gratitud y amor por la vida, este tema invita al público a detenerse, valorar el presente y reconocer el poder transformador de la música.

A lo largo de su carrera, Madera se convirtió en parte de cientos de grabaciones y de numerosas producciones galardonadas con premios GRAMMY, consolidándolo como una figura imprescindible en la evolución del sonido latino.

“Como intérprete, uno tiene la responsabilidad de nutrirse de la experiencia, la vigencia y del trabajo de maestros que como José Madera desarrollaron y continúan desarrollando. José Madera pertenece a ese grupo de maestros que construyeron la historia de nuestra música desde la composición y los arreglos. Este proyecto nace desde la admiración y el agradecimiento por una vida dedicada a engrandecer la música latina”, expresó Gilberto Santa Rosa, quien añadió que, como complemento a la presentación de esta producción, realizó un pequeño documental que invita al espectador a adentrarse en la historia detrás del proyecto, mostrando el proceso creativo, las emociones compartidas durante la grabación y las razones que inspiraron este homenaje en vida a uno de los grandes maestros de la música latina.

El documental está disponible aquí:

Para “Hablando música: la música de José Madera”, a Santa Rosa y el mismo Madera le acompañan la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano de Puerto Rico, quienes también celebran 75 años de fundación, la orquesta de Gilberto y otros destacados músicos, todos bajo la dirección del maestro Luis Marín y del propio maestro José Madera, permitiéndole escuchar cómo su música cobraba nuevos colores y compartiendo de cerca con quienes hoy celebran su obra. El respetado maestro Luis Marín también fungió también como productor general del proyecto.

El álbum estará disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales, acompañado del minidocumental oficial, una producción que invita al público a disfrutar la historia, la musicalidad y la extraordinaria aportación de un maestro cuya obra continúa presente e inspirando generaciones.