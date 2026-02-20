El cantautor Glenn Monroig será el artista a cargo del cierre del aniversario 250 de la fundación del pueblo de Aguadilla, que se llevará a cabo este próximo sábado 21 de febrero desde las 6:00 p.m.

El intérprete de “Causa perdida” y “No finjas” llegará este wiken a la “Ciudad de Encantos” para honrar su cultura y folclor con un espectáculo diseñado únicamente para esa ocasión. En un comunicado de prensa, se reveló que el boricua llevará al Parterre sus éxitos más emblemáticos, así como un momento profundo al cantar junto a su fenecido padre, Gilberto Monroig, mediante el uso de la inteligencia artificial.

Con esta integración tecnológica, Monroig busca unir en un mismo escenario dos generaciones de una de las familias musicales más influyentes de Puerto Rico. De hecho, el artista sorprendió al público al lanzar una promoción creada con inteligencia artificial en la que la voz de su padre anunciaba su participación, un gesto que rápidamente generó conversación en redes y medios.

Este concierto forma parte de las celebraciones que lleva a cabo el ayuntamiento para marcar un hito en la vida cultural y comunitaria de la ciudad.

El alcalde del municipio, Julio Roldan destacó que, durante los pasados doce meses, Aguadilla celebró más de una decena de eventos emblemáticos, entre ellos:

Exposiciones históricas sobre la evolución social y arquitectónica del municipio.

Festivales gastronómicos que destacaron la cocina tradicional aguadillana.

Talleres educativos y recorridos guiados por lugares icónicos del pueblo.

Eventos deportivos y recreativos para todas las edades.

Presentaciones artísticas de músicos, artesanos y agrupaciones locales.

Publicaciones literarias, artísticas y musicales de artistas puertorriqueños

Dichas iniciativas reafirmaron el compromiso de la administración municipal con la preservación del patrimonio cultural y la celebración de la diversidad que caracteriza a Aguadilla desde su fundación.

“Aguadilla celebró sus 250 años de historia con el orgullo y la grandeza que nos distingue. Cada evento fue un recordatorio de quiénes somos y de dónde venimos. Nuestra administración continuará honrando nuestras raíces, costumbres y tradiciones, porque son la base de la ciudad vibrante que seguimos construyendo”, destacó el Alcalde El alcalde Julio Roldán

Por su parte, el director de la Oficina de Turismo, José “Pepe” Robles, resaltó el impacto cultural de la celebración: “Este año nos permitió mostrar lo mejor de Aguadilla: su gente, su talento y su historia. Desde eventos educativos hasta espectáculos artísticos, trabajamos para que cada actividad fortaleciera el sentido de pertenencia y proyectara nuestra ciudad como un destino cultural de primer orden.”

Como parte de la celebración del legado cultural aguadillano, el municipio también destacó el histórico concierto “Por Ti, Rafael”, un emotivo homenaje al insigne compositor aguadillano Rafael Hernández, conocido mundialmente como El Jibarito de Aguadilla. Este evento rindió tributo a su obra, su influencia musical y su aportación invaluable a la identidad puertorriqueña.