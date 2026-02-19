La banda puertorriqueña Los Olmos, que comenzó a crear música en 2016, se presentará en concierto los días 6 y 7 de marzo, a las 7:00 p.m., en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Tras compartir escenario con grandes artistas de la escena musical alternativa de Puerto Rico, la banda promete un espectáculo cargado de energía y sorpresas artísticas.

El concierto titulado “El último show de Los Olmos” contará con la participación de Gabrielle Timofeeva (mezzosoprano), Enrique Álvarez (guitarrista clásico y mandolinista), Sofía Martínez (violinista), Juan Rosa (bajista y chelista), Armando Román (baterista) y Orla Conway (tecladista y vocalista), quienes desplegarán en vivo su más reciente producción discográfica junto a un repertorio de sus canciones más emblemáticas.

“Para mí se siente como un gran honor poder transmitir la experiencia del pasado, el presente y el futuro de Los Olmos con este show; siento todo el amor”, expresó la violinista de la banda Sofía Martínez, en declaraciones escritas.

Los Olmos celebran 10 años en los escenarios con su nuevo espectáculo que contará con la participación de Mima y Eduardo Alegría. ( Suministrada )

El show, que recrea un ensayo en vivo de Los Olmos, incluirá invitados especiales como Mima y Eduardo Alegría; que han sido referentes en la música alternativa de Puerto Rico.

“Los Olmos son conocidos por su presencia escénica y este será su concierto más teatral hasta el día de hoy”, añadió el baterista Armando Román, en comunicado de prensa.

Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo pensado para sorprender y conectar con el público a través de la música, la creatividad y momentos inesperados que harán de esta presentación algo verdaderamente memorable.

“El espacio de la Sala Experimental nos permite hacer un show como nuestro concepto merece: escenografía, luces, buen sonido; hasta quien no conoce a Los Olmos debería aprovechar esta experiencia porque no se volverá a repetir”, puntualizó Román.

Las entradas para ambos días ya están disponibles en Ticket Center.