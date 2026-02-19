A honrar no solo un éxito de la música hispana, sino un tema que celebra el amor por todo lo alto.

El cantautor José Nogueras se prepara para deleitar a su público y honrar la memoria de un viejo amigo con su concierto “Amada mía…por siempre”, en el Moneró Café Teatro and Bar el próximo 14 de marzo a las 7:00 de la noche.

En un comunicado de prensa, el intérprete llegará al recinto ubicado dentro del Bellas Artes de Caguas para llevar su repertorio habitual, y reconectar emocionalmente con su audiencia, en honor a la composición que trabajó en 1978 y se popularizó en la Navidad de 1980 de la voz del salsero Cheo Feliciano, quien dedicó la misma a su esposa, Socorro “Cocó” Prieto León.

PUBLICIDAD

La puesta en escena también toma lugar en honor al emblemático bolero, presentando un grupo de canciones meticulosamente elegidas que exploran y celebran el amor en todas sus formas. La noche promete ser una experiencia inolvidable, donde el público disfrutará de un repertorio único, especialmente diseñado para esta ocasión.

“Este proyecto me emociona profundamente, ya que es completamente diferente a lo que suelo realizar. Aspiramos a crear una atmósfera acogedora para todos los asistentes”, expresó Nogueras, en declaraciones escritas.

Los boletos están disponibles en Ticketera.