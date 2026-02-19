El comediante Josué Comedy, quien ha llevado el poder de la risa por décadas a tantas familias, regresa a su natal Puerto Rico con su espectáculo especial “Lo Mejor de Josué Comedy”, en una función única el próximo sábado, 2 de mayo, en el Centro de Bellas Artes de Humacao, la cual será grabada para su primera película de cine.

En este stand-up, que comenzará a las 8:00 de la noche, el público podrá disfrutar de una selección de las rutinas más exitosas del creador de contenido y las historias que lo han convertido en uno de los favoritos del público.

Con su estilo auténtico y lleno de energía, Josué aspira a hacer reír con sus anécdotas y vivencias cotidianas.

“Este es un show único, no sólo porque reúne los momentos más memorables de mi trayectoria como comediante en los stand-up; ‘Mi suegra no me deja’, ‘Eso no da risa’, ‘Soy un papá fresita’, entre otros, sino porque será grabado para formar parte de mi primera película de cine” indicó Josué, en declaraciones escritas.

La puesta en escena también busca ser una oportunidad para que sus seguidores sean parte de uno de los momentos más importante en la trayectoria del comediante.

“Estoy muy agradecido y feliz de poder invitar al público que siempre ha estado presente a ser parte de uno de los días que será memorable en mi vida. Es hermoso saber que voy a tener la oportunidad de compartir con ese mismo público que durante tantos años me ha apoyado”, dijo el boricua.

Los boletos para “Lo Mejor de Josué Comedy” el 2 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Humacao están disponibles en PieTix.com y JosueComedy.com