La legendaria figura del cantautor puertorriqueño Catalino “Tite” Curet Alonso tendrá su homenaje el próximo domingo, 8 de febrero, en la plaza pública de Guayama para celebrar el centenario de su natalicio.

La conmemoración iniciará a la 1:00 de la tarde. En tarima se presentarán El Trío Los Condes, Alex Croatto. El gran cierre será a las 6:00 de la tarde. Norberto Vélez, Michelle Brava, Juan Vélez y Gerado Rivas, acompañados por una orquesta de 18 músicos bajo la dirección de Cuco Peña, cerrarán el espectáculo musical, destaca el comunicado de prensa.

“Honar a Tite Curet es recordar su gesta. Curet fue un cronista y uno de los compositores más prolíficos de Puerto Rico. Oriundo de Guayama, para nuestro pueblo es un honor conmemorar los 100 años de su natalicio con una actividad dedicada a repasar su vida y obra musical. Qué mejor forma de hacerlo que con una gran fiesta donde la música es el principal protagonista”, sostuvo O’brain Vázquez Molina mediante declaraciones escritas.

“Este concierto que coordinamos para el pueblo puertorriqueño reconoce el rol de los pueblos en la gestación de los grandes talentos que elevan la cultura a nivel local e internacional”, agregó Vázquez Molina. “Tite fue, es y será fuente de inspiración para futuras generaciones”, agregó.

El alcalde destacó la huella que ha dejado en la escena musical. “A un siglo del nacimiento de Curet Alonso, su pueblo natal, Guayama lo celebra desde la inspiración. Con un repertorio de cerca de 2,000 composiciones de las cuales, datos revelan que al menos, 1,200 fueron y son interpretadas por cantantes puertorriqueños y latinoamericanos, sin duda Tite vive en la mente y en el corazón de millones de personas. Guayama se honra de su legado y le rinde tributo para que su voz siga viva”.

El ejecutivo municipal exhortó a la ciudadanía de Guayama y Puerto Rico a participar del encuentro musical que rinde homenaje a quien describió como “un ilustre hijo de Guayama”.