Héctor Tricoche partió rodeado de su familia en Massachusetts tras padecer durante años del corazón, según compartió con este medio el salsero Jesús Pagán, quien hace poco más de un año grabó con el intérprete de Lobo domesticado el tema Ella te hablaba de mí.

“Murió en su casa con su esposa, su hija y con un gran amigo. Desconozco exactamente si fue un ataque cardíaco lo que le dio al final, me imagino que sí porque esa era su condición que padecía, me imagino que ese fue el motivo del fallecimiento. Él estaba ya convaleciendo por el pasado mes, mes y medio más o menos, de la condición (cardíaca), estaba malito de salud y se encontraba en la casa descansando, y lamentablemente anoche supimos la mala noticia del fallecimiento en el hogar”, precisó.

“Era lo que él quería, estar con su familia”, mencionó.

Tricoche falleció anoche a sus 66 años de edad. Faltaban solo 12 días para su cumpleaños el próximo 29 de julio. Padecía de insuficiencia cardíaca, según recortes de prensa del año 2007. Para ese tiempo esperaba por un trasplante de corazón. También trascendió que tuvo cuatro cirugías a corazón abierto.

Pese a su delicada salud, no dejó de sonear.

“Era una persona seria con sus asuntos, jocosa, muy humilde, siempre saludaba a los músicos, siempre cariñoso, una persona de mucha alegría”, recordó Pagán. “La salsa mundialmente acaba de perder a uno de los gigantes de la salsa romántica y de la época de oro de la salsa en los 80 y 90, y que hoy día era considerado una figura legendaria en la música tropical”.

Al igual que Pagán, el músico y profesor de percusión Eguie Castrillo resaltó el gran talento de Tricoche.

“La pérdida es muy grande. Era tremendo cantante, tremendo intérprete. Ahí están los temas que el pegó, Lobo domesticado, Periquito pin pin, todos estos temas que hizo con Tommy Olivencia, ahí está el legado. No deberíamos dejar morir esos legados, deberíamos seguir poniendo su música porque de esa manera él va a sobrevivir. La pérdida es grande, pero ‘the show must go on’ (el espectáculo debe continuar)”, reflexionó.

Castrillo supo del fallecimiento a través de su colega Pagán. Mediante él también sabía sobre el deterioro clínico de Tricoche.

“Los médicos no podían hacer más nada por su corazón. Era cuestión de esperar”, dijo.

Pagán y Castrillo desconocen si Tricoche finalmente obtuvo el trasplante de corazón.

Hasta el momento no hay detalles sobre las posibles exequias fúnebres de salsero juanadino.