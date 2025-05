Compartir una taza de café o disfrutar de pasadías, ya sea en la Isla del Encanto o en la tierra de los mejores vinos blancos. Esas son cosas que Hermes Croatto extraña hacer con su padre, Tony Croatto, al conmemorarse dos décadas de su muerte tras un diagnóstico de cáncer.

“Es un poco fuerte, pero también es bonito mirar para atrás y decir: ‘guau, en estos 20 años, ¡que muchas cosas han pasado y qué satisfecho me siento! ¡Todavía me queda mucho más por hacer!”, compartió el cantautor, quien asegura mantener siempre viva la memoria del también cantante y compositor, quien aún cuando emigró de su natal Italia hacia Argentina y Uruguay, llamó a Puerto Rico su hogar desde finales de los 1960.

PUBLICIDAD

“Hay mucha nostalgia en todo esto siempre, pero trato que esa nostalgia llegue muy poco y quiero celebrarla con momentos felices, lo que hemos logrado y lo que hemos cosechado”, sostuvo.

El boricua convirtió esa emoción en su motor para honrar una vez más la faena de su papá al lanzar una nueva versión de “Homenaje a César Concepción”, tema que Tony popularizó en 1977 en memoria del legendario músico, quien pereció tres años antes de que saliera la emblemática canción.

El nuevo proyecto, grabado mayormente con su voz, marca el inicio del documental que narrará la vida del conocido trompetista que se destacó por incorporar la sonoridad de las “big bands” de Estados Unidos a la música autóctona.

“Más allá de honrar el trabajo de mi papá y César, esto fue un ejercicio en el que yo me imaginé cómo papi trabajaría esta canción con las tecnologías que existen ahora”, aseguró Hermes en entrevista telefónica con Primera Hora, compartiendo lo privilegiado que se sintió al trabajar de la mano del hijo del también arreglista, César Concepción, hijo, así como su sobrino Ale Croatto como productor.

El músico compartió que el desafío más grande de la canción fue cómo mantener su esencia, por lo que resaltó que, con el uso de herramientas de la tecnología actual pudo incorporar de vuelta la voz de su padre, así como las trompetas de Concepción en esta pieza. Incluso, aseguró que esa incorporación lo hizo sentirse como si estuviera trabajando con su padre, aún cuando ya no se encuentra en el plano terrenal.

PUBLICIDAD

“Hay una parte hablada de papi que al principio la grabé con mi voz, pero sentía que no encajaba y pero cuando vi que pude incorporar su voz con unos arreglos, le dije a Ale, ‘¡pa’l caramba! Nos vamos con esto”, aseguró, resaltando que esa decisión creativa ayudó a encontrar el balance perfecto entre la tradición y la innovación.

“Es superdivertido ser compositor, cantar las cosas que quiero cantar, pero también tener una enciclopedia de música que también disfruto; ni me preocupa ni me molesta revivir o relanzar las canciones de papi. Siempre estoy viviendo entre el cantautor y el intérprete, y también es importante decir que no son solo sus canciones, ya que muchas de ellas que pensamos que son de él en realidad son de compositores puertorriqueños, también de grandes poetas como Juano Hernández, Luis Llorens Torres y Tite Curet Alonso...”, destacó.

Recordado en Attimis

Hermes Croatto compartió que el lanzamiento se da en momentos en que recién regresó de un viaje al pueblo de Attimis, provincia de Udine al norte de Italia, que visitó junto a su familia, incluyendo su hijos Mauro y Vida Luz. Se trata de la tierra natal de su padre, donde pudieron conocer a familiares que residen en la región de Friuli Venezia Giulia.

“Tuve la oportunidad de estar allí muchas veces. He tenido la oportunidad de ir allí a visitar mi familia desde que tengo cuatro años y si nosotros no íbamos para allá, mis abuelos venían a Puerto Rico”, compartió.

El artista expuso que tras el deceso del también miembro fundador de Haciendo Punto en Otro Son pudo reencontrarse con sus familiares en tierra europea junto a su esposa, Viviana Santana. Pero los viajes tuvieron que pausar para atender una condición cardíaca de su primogénito que ya es cuento del pasado, la pandemia del COVID-19 y el nacimiento de su niña.

PUBLICIDAD

“Viajar para allá fue como volver a un lugar por el que moría regresar, por estar con mi familia, y estoy agradecido por demás que mis tíos están vivos pues tienen sus 80 y 90 años. Tú nunca sabes cuándo sea la última vez”, sostuvo, asegurando que sus niños también pueden disfrutar de sus nuevos primos y conectar con otra parte de su origen.

Como si fuera poco, pudo llevar parte del trabajo musical de Tony al pequeño pueblo, incluso interpretando temas como “Niño Jesús”, “Creo en Dios” y “Yo habito la Tierra Luz”, algunas en italiano.

“Esto fue un viaje bendecido. Papi siempre que iba para allá, le gustaba ir para allá, y sus primos le hicieron un homenaje con unas placas puestas con pedazos de sus canciones, y mensajes como ‘Tony, te extrañaremos’ ”, compartió.