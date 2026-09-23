La estrella multiplatino Hilary Duff se presentará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 10 de agosto de 2027 como parte de su gira mundial The Lucky Me Tour. La visita a suelo boricua se incluye en las 32 nuevas fechas de la aclamada producción de Live Nation.

La preventa para seguidores registrados de la artista comenzará el martes 29 de septiembre a las 10:00 a.m. El registro está disponible en hilaryduff.com/live. La venta general comenzará el viernes 2 de octubre a las 11:00 a.m.

Para participar en la preventa de la artista se requiere registrarse en livemu.sc/hilaryduff antes de este domingo, 27 de septiembre, a las 3:00 p.m. No se requiere un código especial. El acceso estará vinculado a la cuenta de cada persona registrada, detalla el comunicado de prensa.

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Duff adelantó el anuncio la semana pasada durante la última presentación de su gira por el Reino Unido, que marcó su segundo concierto con entradas agotadas en el O2 Arena de Londres.

“The Lucky Me Tour” es la primera gira mundial de Duff como artista principal en casi dos décadas y celebra su sexto álbum de estudio, luck… or something.

La extensión de la gira “The Lucky Me Tour” comenzará el 7 de mayo en Madrid y visitará ciudades como Berlín, París, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, San Juan, São Paulo, Buenos Aires y Santiago. Luego continuará en Estados Unidos donde visitará Orlando, Raleigh, Baltimore, Uncasville, Cleveland, Pittsburgh, Fort Worth, Milwaukee y Denver, entre otras ciudades, y concluirá el 20 de noviembre en Anaheim.

“The Lucky Me Tour” representa su primera gira mundial en casi dos décadas y la celebración de su sexto álbum de estudio, Luck… Or Something, su primer material musical Breathe In. Breathe Out (2015). La artista también sorprendió a sus seguidores con Mine, un EP de siete canciones que incluye nuevas grabaciones de éxitos como “Come Clean (Mine)” y “What Dreams Are Made Of (Mine)”.