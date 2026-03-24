El estudio de producción Historias en Movimiento anunció su incursión en la especialización de microdramas en formato vertical para transformar la publicidad en experiencias narrativas para la audiencia digital.

El comunicado de prensa detalla que el proyecto surge de la alianza entre Alan Solares, fundador de Time Slate, y Angel Manuel García, fundador de EYFA, quienes unen su experiencia en desarrollo de propiedad intelectual, producción y formación actoral para crear un modelo innovador de contenido corto, emocional y serializado.

La propuesta debuta con una primera producción compuesta por 60 episodios de un minuto, concebidos exclusivamente para plataformas móviles en formato vertical. La narrativa presenta a personas comunes enfrentando decisiones que transforman sus vidas, integrando a las marcas de manera orgánica dentro de la historia y eliminando la publicidad intrusiva.

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“Nuestro objetivo es redefinir la manera en que las marcas se comunican con sus audiencias. Convertimos los comerciales en experiencias que se consumen como entretenimiento”, expresó mediante la comunicación escrita Angel Manuel García, productor y líder de alianzas estratégicas del proyecto.

Historias en Movimiento responde al crecimiento acelerado del mercado global de microdramas y branded content, donde las audiencias privilegian formatos breves, serializados y diseñados para el consumo móvil. Casos internacionales han demostrado el potencial de este modelo al generar millones de visualizaciones mediante la integración natural de las marcas dentro de la narrativa.

“Queremos que cada producción funcione como un reflejo de la vida real, donde las decisiones de los personajes conecten emocionalmente con el público y las marcas formen parte de la historia de manera auténtica y relevante”, señaló Alan Solares.

El estudio ya se encuentra en conversaciones con marcas locales e internacionales interesadas en desarrollar y financiar contenido original bajo este formato, posicionándose como un nuevo referente en la evolución del entretenimiento publicitario en Puerto Rico y el Caribe.