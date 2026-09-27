La presentación del reguetonero puertorriqueño J Álvarez en Milán, Italia, tuvo que ser interrumpida luego de que una persona lanzara, presuntamente, un tipo de gas pimienta o lacrimógeno durante un altercado registrado entre varias personas en el lugar donde se desarrollaba el espectáculo.

De acuerdo con videos publicados por HasH, creador de contenido y productor de origen argentino residente en Italia, varias personas protagonizaron una pelea durante la presentación del artista en una discoteca de Milán.

En las publicaciones se observa a una persona rociando un líquido en dirección al grupo involucrado en el altercado, tras lo cual quienes se encontraban cerca comenzaron a alejarse y a toser.

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En otro momento de los videos, se observa a J Álvarez intentando continuar con el espectáculo, mientras se cubría parte del rostro con un paño.

Sin embargo, la tos le dificultaba seguir con la presentación y finalmente tuvo que abandonar el escenario junto a las personas que se encontraban en el lugar.

J Álvarez durante su presentación en una discoteca en Milán donde, presuntamente, rociaron gas pimienta. ( Captura )

En un momento, una de las personas hace alusión de que habían lanzado gas lacrimógeno.

Según la empresa italiana de boletería TicketSMS, J Álvarez tenía programada una presentación en Main Club, en Milán, el pasado viernes