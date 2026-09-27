J Álvarez abandona escenario en Italia tras presunta pelea con un tipo de gas irritante
El artista se presentaba en una discoteca donde surgió el altercado.
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La presentación del reguetonero puertorriqueño J Álvarez en Milán, Italia, tuvo que ser interrumpida luego de que una persona lanzara, presuntamente, un tipo de gas pimienta o lacrimógeno durante un altercado registrado entre varias personas en el lugar donde se desarrollaba el espectáculo.
De acuerdo con videos publicados por HasH, creador de contenido y productor de origen argentino residente en Italia, varias personas protagonizaron una pelea durante la presentación del artista en una discoteca de Milán.
En las publicaciones se observa a una persona rociando un líquido en dirección al grupo involucrado en el altercado, tras lo cual quienes se encontraban cerca comenzaron a alejarse y a toser.
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En otro momento de los videos, se observa a J Álvarez intentando continuar con el espectáculo, mientras se cubría parte del rostro con un paño.
Sin embargo, la tos le dificultaba seguir con la presentación y finalmente tuvo que abandonar el escenario junto a las personas que se encontraban en el lugar.
En un momento, una de las personas hace alusión de que habían lanzado gas lacrimógeno.
Según la empresa italiana de boletería TicketSMS, J Álvarez tenía programada una presentación en Main Club, en Milán, el pasado viernes