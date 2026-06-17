Ver a miles de personas en el mismo espacio donde hace años divisaba a menos de 200 para presenciar un show es un logro que J Álvarez presume con gran orgullo. Lo ve como un reflejo del esfuerzo de trabajar en lo que le apasiona. Su serie de espectáculos recientes en España se lo recuerda.

“Estamos entrando a lugares que uno no se imaginaba que íbamos a entrar”, expresó con una amplia sonrisa el intérprete puertorriqueño de padres dominicanos, quien se crió en San Juan. “Cuando fui (en sus orígenes) eran discotecas de 100, 150 personas, 200 personas. Y ahora ver cinco mil, siete mil... es un sueño. Y vengo de allá ahora. Hicimos Ushuaïa Ibiza, que es la tercera discoteca más dura del mundo, con 5 mil, 6 mil personas”, celebró sobre una de las tantas presentaciones recientes en un país donde hace más de una década no había mucho espacio para el género urbano.

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La experiencia se suma a otros conciertos de su “Luxury Tour”, en estadios de Latinoamérica con una capacidad mucho mayor. No quitarse de sus aspiraciones musicales fue determinante para que con el paso del tiempo, sus temas cuenten con millones de descargas en las plataformas digitales.

“Yo estoy cumpliendo 18 años de carrera, pero gracias a Dios, hasta ahora, mi música ha seguido sonando, mis números siguen subiendo”, dijo el responsable del álbum “El dueño del sistema 3”, que lanzó en marzo.

Además de una colaboración con Lenny Tavárez para el tema “Pa’ que”, la producción de 12 temas incluye canciones como “Soltero”, “Bailando así” y “Una playa en Europa”.

“Ya estoy viendo diferentes generaciones (en el público), desde los 12 años, con los papás, con los hijos, los sobrinos, la abuela, algo superlindo”, agregó al tomar como referencia sus espectáculos recientes en México, Chile, Argentina y Colombia.

El título de su producción discográfica reciente se inspira en el de 2009 y le sigue al que lanzó en 2019. Su intención es conectar con nuevas generaciones sobre su estilo.

“Todo el mundo dondequiera que llego me dice ‘El dueño del sistema’, así que aproveché que ya estoy de camino a los 20 años (de trayectoria) y estoy haciendo como un recuento de los discos que he sacado para refrescar a esas nuevas generaciones de donde yo vengo”, dijo Javid David Álvarez Fernández. “Así mismo ellos van, ‘¿cómo que el volumen 3? ¡Yo no he escuchado el volumen 1!’. Entonces ahí conocen la historia”.

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Su versatilidad sonora ha tenido peso a lo largo de su trayectoria.

“ ‘El dueño del sistema’ es un concepto que acapara todo estilo de música. En esos álbumes puedo hacer mambo, merengue, electrónica, rap. No van a escuchar reguetón nada más”, explicó sobre lo que describe como una referencia de su “ADN musical”.

Si bien mantiene su enfoque en la producción discográfica reciente, J Álvarez adelantó que eventualmente lanzará “un 3.5 de ‘El dueño del sistema’, que son canciones que se quedaron fuera”.

Sus proyectos recientes incluyen su colaboración con el legendario Tego Calderón para el tema “Gustito”. Los intérpretes habían trabajado juntos para la canción “Quiero hacértelo”, que estrenó hace más de una década.

“Yo había grabado con él hace tiempito y teníamos esa canción pendiente, que era de él, de sus proyectos. Yo tenía una canción que la había sacado, entonces le debía a él esa canción, pero no sabía que él la iba a sacar. Nos vimos en Salinas y parece que conectó con todo, con la vibra, y andaba con Falo, andaba con todos los muchachos, y él nos vio y como que se activó. De sorpresa sacó esa canción conmigo”, relató con entusiasmo. “Para mí es un privilegio. Yo nunca he dejado de ser fanático de Tego. Lo amo mucho. Lo respeto mucho como ser humano, como artista, su personalidad me encanta”.

La cantante española Bad Gyal lo invitó a colaborar en su álbum “Más cara” para el tema “La iniciativa”.

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“Ella quería tener en su disco ese sonido con el que ella creció, porque es más joven que nosotros. Y llamó a mi productor y dijo ‘quiero hacer un tema con J, pero quiero este sonido específico’. Y llegaron casi con el tema bien desarrollado y ahí yo me uní a la canción y el tema está funcionando superbién. La gente está bien contenta”.

Mayor armonía

El compromiso con su evolución musical sigue en sus prioridades, pero de la mano con un estado de armonía.

“Las mañanas son para mí, en conexión con papito Dios y conmigo”, afirmó con serenidad. “Tengo mis 15, 20 minutos así, a solas”, reveló sobre una rutina que, confesó, ha generado cambios favorables en su vida y que toma muy en serio.

“Ya ni me acuerdo del día en que me haya levantado tarde y salir con prisa. No. Lo primero que cojo es el teléfono, pero es para escuchar prédicas o música cristiana, porque me gusta salir en paz”, enfatizó. “Antes de eso, cuando no lo hacía, mi día corría como si tú estuvieras cogiendo muchos hoyos en la carretera. Ahora no. Ahora todo eso tiene peso”.

El cantante resaltó que esta mentalidad le ha servido no solo para sentir mayor equilibrio en su cotidianidad, sino también para manejar con mayor compostura los desafíos que puedan asomar.

“Gracias a Dios me siento bien, las cosas están corriendo bien”.