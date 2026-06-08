El reconocido intérprete puertorriqueño De La Ghetto protagonizó uno de los momentos más memorables de la serie de conciertos de su compatriota Bad Bunny al hacer una aparición especial durante la presentación en Madrid, España.

El comunicado de prensa destaca que De La Ghetto tomó el micrófono para interpretar sus éxitos “Caile”, “Sensación del bloque”, “Aparentemente”, “Fronteamos porque podemos”, “Llegamos a la disco” y “Panti y Colale”, “provocando la euforia de miles de fanáticos que se dieron cita para disfrutar de uno de los espectáculos más esperados del año”.

La aparición junto con Bad Bunny se convirtió en uno de los momentos más destacados tras unir en un mismo escenario “a dos artistas puertorriqueños que han contribuido significativamente a la expansión global de la música urbana”. Su presencia junto a Benito Antonio reafirmó el impacto y la vigencia de una carrera que ha sido fundamental en la evolución de la música urbana latina a nivel internacional. “La energía del público y la reacción en redes sociales confirmaron el impacto de este encuentro”, agrega la nota de prensa.

PUBLICIDAD

La participación de De La Ghetto se produjo mientras continúa una agenda de compromisos por diversas ciudades del Viejo Continente, donde ha sido recibido con gran entusiasmo por el público europeo.

Durante las últimas semanas, ha recorrido importantes destinos llevando su música a miles de seguidores en ciudades como Madrid, Valencia, Murcia y Málaga, entre otras. “Cada presentación ha servido para demostrar la fuerza de un repertorio que ha trascendido generaciones y fronteras, consolidándolo como una de las figuras más respetadas e influyentes del género”.

La respuesta del público hacia “De La Geezy”, como también se le conoce, en cada una de estas ciudades “ha sido extraordinaria, evidenciando la conexión que mantiene con una audiencia multicultural que continúa respaldando su trayectoria artística”.

Con más de dos décadas de trayectoria, el artista también trabaja en nuevos proyectos musicales.