Shakira y Burna Boy actuarán en Ciudad de México en la primera de las tres ceremonias inaugurales del Mundial de Fútbol.

Las estrellas de la música interpretarán Dai Dai, la canción oficial del torneo, antes del partido inaugural entre el coanfitrión México y Sudáfrica, el jueves.

La FIFA ha previsto ceremonias de apertura para cada país anfitrión, así como la apertura del telón antes de los partidos en Estados Unidos y Canadá.

El organismo rector del fútbol mundial ha revelado el cartel del espectáculo en México, que también incluye a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Se anunciarán más artistas para las ceremonias de Estados Unidos y Canadá.

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Alanis Morissette y Michael Bublé serán los cabezas de cartel en Toronto el 12 de junio, antes del Canadá-Bosnia-Herzegovina.

Ese mismo día, Katy Perry, la estrella mundial del pop LISA, la estrella nigeriana del afrobeats Rema, la artista pop brasileña Anitta y el artista de hip-hop Future actuarán en Los Ángeles antes de que Estados Unidos se enfrente a Paraguay.

El trío de espectáculos ha sido creado por el productor italiano Marco Balich, artífice de la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina de este año. Cada espectáculo se celebrará unos 90 minutos antes del saque inicial.

Shakira también figura entre los cabezas de cartel que actuarán en el descanso de la final de la Copa Mundial, al estilo de la Super Bowl, junto con Madonna y la banda de chicos BTS.

Diana Ross actuó en la ceremonia de inauguración de la última Copa Mundial celebrada en Estados Unidos en 1994 y falló un penalti como parte del espectáculo.

La canción Dai Dai pretende recaudar 100 millones de dólares en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.