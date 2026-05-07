El cantante puertorriqueño Jay Wheeler presentará su próximo álbum de estudio, La voz favorita, a través de su reconocida serie de podcast Mundo Rueditas LIVE! el próximo 29 de mayo en el icónico Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El evento, que será a las a las 8:30 p.m., contará con la primera presentación en vivo ante el público de la nueva producción discográfica.

El comunicado de prensa menciona que la presentación, cuyos boletos están a la venta a través de Ticketera, incluirá un segmento de comedia “stand-up” que se transmitirá en vivo a través de la plataforma Kick, “donde el artista ha construido una comunidad sólida y fiel. Además, los fans podrán disfrutar de una edición en vivo de su podcast RandomChat y un segmento especial de la popular serie Cooking with Wheelers, junto a su esposa, Zhamira Zambrano”.

El artista, quien celebra el éxito del sencillo “De Lejitos”, continúa explorando nuevas formas de conectar con su audiencia con su nuevo ábum, “marcando una evolución en la relación entre artista y fan”, destaca la nota de prensa.