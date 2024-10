La conexión de Jeremy Bosch con la música de la leyenda salsera Cheo Feliciano (1935-2014) no se limita a su origen ponceño. Tiene que ver con lo que representa ser puertorriqueño y con la admiración de este artista hacia la trascendencia de Cheo Feliciano entre las distintas esferas sociales en Latinoamérica como en el resto del mundo.

A partir de ese vínculo personal y artístico, el laureado artista volverá a la Isla para ofrecer un único y sabroso concierto el sábado, 9 de noviembre, en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan, titulado “Prefacio: La música de Cheo Feliciano”.

Patrocinado por Such Is Music Productions y SalSoul, el recién nominado al premio Latin Grammy por el álbum “Epílogo: La clave del tiempo” presentará un repertorio -casi exclusivo- de las canciones popularizadas por el proclamado “Niño mimado de Puerto Rico”, muchas de estas composiciones de otra gloria de la música anfroantillana, Tite Curet Alonso (1926-2003).

El ponceño presentará un repertorio -casi exclusivo- de las canciones popularizadas por la leyenda salsera. ( Suministrada )

“Siempre me he sentido bastante conectado a Cheo Feliciano, supongo que inicialmente porque es ponceño como yo y porque cada vez que lo escucho cantar conecto con una parte del ADN de quien soy, de mi familia, de lo que es ser de Puerto Rico, no solamente de Ponce, sino puertorriqueño”, expresó Bosch, en declaraciones escritas.

“Cheo es una persona que si escuchas su voz, su música, puede ser relevante para la alta alcurnia (clase social alta), pero también para el caserío; es una persona que lo puedes ver en la ciudad de Nueva York en el Lincoln Center con un saco (conjunto de chaqueta) y con un lazo, pero también lo puedes ver entre la gente, cantando en cualquier barrio de Puerto Rico, entonces conectaba con ambos mundos y eso es muy difícil hacerlo como artista”, destacó el egresado de Berklee College of Music. “Para mí él trascendía de quién era como artista, a quién era como latinoamericano y consecuentemente como artista global”.

Para esta nueva cita ante sus coterráneos, el también cantante de la Spanish Harlem Orchestra se acompañará de su propia orquesta, dirigida por el también galardonado Felipe Fournier (vibráfono), quien participó del álbum “Eba say ajá”, que reunió las voces de Rubén Blades y el mismo Cheo. Igualmente estarán presentes en tarima, como músicos invitados, Manolito Rodríguez (timbal), Xavier Díaz (bongó y campana), Jorge Yadiel y Miguel de Jesús (coros) y Gabriel Chakarli (piano, Venezuela). Junto con ellos tocarán además Álex “Apolo” Ayala y Marcos Torres.

“Puerto Rico siempre ha sido un pueblo que ha demostrado mucha gracia hacia artistas de afuera y es raro, pero llevo tantos años en la ciudad de Nueva York, que ser recibido de vuelta, toma tiempo, es un proceso orgánico de regresar a mi tierra poco a poco y tocar mi música para mi pueblo, pero significa el mundo, especialmente por las personas que van a estar asistiendo a este concierto”, manifestó emocionado sobre la oportunidad que tendrá de tener entre el público a su abuela materna Sonia, entre otros seres queridos.

Jeremy Bosch publicó el álbum “Prefacio: The Music of Cheo Feliciano” en el 2019, como parte de un trilogía que se completa con “Prólogo: Hoy” (2020) y “Epílogo: La clave del tiempo” (2023).

Los boletos para el concierto están a la venta en PRTicket.