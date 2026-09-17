El reconocido dúo puertorriqueño sorprendió al público peruano como invitado especial este fin de semana en el concierto de Arcángel en el Estadio de San Marcos, en Lima. Ante más de 45 mil personas, la presencia de la dupla reafirmó una vez más la fuerza, vigencia y conexión internacional.

Desde el momento en que pisaron el escenario, el público los recibió con una ovación eufórica, demostrando el enorme cariño que conserva por uno de los dúos más sólidos y representativos del género urbano. Miles de fanáticos cantaron junto a ellos cada uno de sus éxitos, convirtiendo su participación en una verdadera celebración de trayectoria, perreo y música urbana, detalla el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Con su energía, JKing y Maximan dominaron el escenario con la experiencia y presencia que los ha caracterizado durante más de dos décadas.

Su presentación confirmó que su legado continúa vivo y que Perú sigue siendo una plaza fundamental dentro de su carrera internacional. La multitud no solamente recordó sus grandes clásicos, sino que dejó claro que existe una nueva generación que conecta con su música.

“Queremos agradecer de corazón a nuestro hermano Arcángel por invitarnos a compartir este gran escenario en Perú. Para nosotros fue un verdadero honor acompañarlo y cantar frente a 45 mil personas en una noche tan especial. Gracias al público peruano por recibirnos con tanta euforia, amor y cariño. Escucharlos cantar nuestras canciones de principio a fin fue una emoción indescriptible. Perú siempre ha ocupado un lugar muy especial en nuestros corazones y, una vez más, nos hicieron sentir como en casa. Los queremos y esperamos regresar muy pronto”, expresaron los cantantes a través de la nota de prensa.

Con esta presentación, JKing y Maximan continúan consolidando su presencia en Latinoamérica y demostrando por qué su nombre ocupa un lugar importante en la historia y en la música urbana.