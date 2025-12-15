Si bien hace días ya se había revelado que El Gran Combo de Puerto Rico continuará el legado de don Rafael Ithier, el cantante Joselito Hernández confirmó abrazar con gratitud el compromiso de estar al frente de la visión administrativa. Se trata de la encomienda que por décadas ejerció el fundador y arreglista, quien falleció el 6 de diciembre, a sus 99 años.

“Llevo los últimos dos años, tres años, manejando la agrupación, en cuestión de lo que son contratos, en cuestión del ‘booking’, la nómina. Él delegó muchas cosas en mí y yo más que agradecido porque ser el último que entró, en teoría, dentro de ese momento, y que confiara en mí para poder hacer esto, es un orgullo”, aseveró el artista, quien forma parte de la agrupación desde 2017. Las expresiones las compartió en un aparte con los medios al finalizar la misa exequial que este lunes se realizó en tributo al músico en la Catedral de San Juan.

PUBLICIDAD

“Si antes era una responsabilidad grande pertenecer simplemente a El Gran Combo de Puerto Rico, ahora es una responsabilidad demasiado, a la raíz cuadrada, de mantener el legado del señor Rafael Ithier como él siempre lo ha hecho. Es una fórmula ganadora. Es una fórmula que no hay que cambiar absolutamente nada”, expuso con énfasis.

“La ecuación está hecha. Y si eso está funcionando, ¿para qué cambiarlo? No hay que cambiar absolutamente nada”, reiteró sobre la encomienda.

“Es sumamente difícil, pero si logramos pensar como él, tratar de pensar como él pensaba en cuestión de negocio, en cuestión de su calidad humana, como todos nosotros como integrantes, él nos trataba a todos por igual. Aquí no hay una estrella, ni siquiera él era una estrella. La estrella aquí se llama El Gran Combo de Puerto Rico y así se va a mantener”.

A su vez, abrazó la confianza depositada por parte de la familia del músico. “Ellos me han expresado, ‘por favor, sigue, esto no puede parar’. Realmente, ellos tienen mi palabra de que esto va a seguir así. Y así va a ser”.

El pasado 7 de diciembre el vocalista Jerry Rivas, quien cuenta con más de cuatro décadas en la institución salsera, adelantó a Primera Hora que Ithier ya había pensado en lo que deseaba para el futuro de El Gran Combo cuando faltara.

“Hace un tiempo atrás, él no veía un futuro de El Gran Combo si no estaba él, por todo lo que había pasado y como él veía las cosas. Recuerdo que siempre decía ‘esto hay que aprovecharlo hasta donde dé, porque ya cuando esto se acabó, todo el mundo para su casa’. Como quien dice, si él ya no está, pues…”, confesó entonces Rivas. “Pero hace unos años, vi que cambió. Que veía el futuro del grupo y veía la responsabilidad que tenemos nosotros los que estamos ahora, los que estamos llevando el negocio, y se sintió confiado, y yo veía que sí, que ya de último, estaba diciendo que sí, El Gran Combo podía seguir, así que, vamos a ver. Nosotros trataremos y siempre pensando en que él sigue con nosotros”.