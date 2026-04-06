﻿El reconocido cantante Joseph Fonseca realizará un concierto bailable el sábado 9 de mayo como preámbulo a la celebración del Día de las Madres. La velada será en la Esfera de Claro Space, ubicada dentro del Parque de las Ciencias en Bayamón.

El comunicado de prensa destaca que el evento “se llevará a cabo en el primer venue inmersivo de su tipo en Puerto Rico, un espacio cerrado con aire acondicionado que cuenta con un techo completamente en pantalla, ofreciendo una experiencia visual única y con capacidad para aproximadamente 2,000 personas”.

Joseph Fonseca presentará “un espectáculo tipo bailable, cargado de energía, efectos especiales e invitados, en el que interpretará sus temas más reconocidos, prometiendo una velada llena de ritmo, alegría y momentos especiales para homenajear a todas las madres”, agrega la nota de prensa.

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Yashira Estrella y su grupo Ynnovación, así como el dúo Soleylis, estarán a cargo de abrir el espectáculo “y encender el ambiente desde el inicio”. Las puertas se abrirán a las 7:00 p.m.

Joseph Fonseca expresó su compromiso en brindar un encuentro inolvidable. “Queremos regalarle a las madres un momento para ellas, para que recuerden esos bailables que tanto disfrutábamos y vuelvan a vivir esa alegría. Será una noche para dedicársela, para que la pasen bien y celebren como se lo merecen”, afirmó.

El evento, a cargo de la producción de Chucky Enterprises junto a Oro, contará con estacionamientos, seguridad y transporte hasta la entrada del “venue”.

Los boletos están disponibles a través de PRticket.com.