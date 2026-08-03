El amor por su Cuba natal se mantiene presente. Pero la historia que ha ido construyendo en Puerto Rico ha sido un pilar que guarda en su corazón.

La jornada musical del cantautor y productor cubano Juan José Hernández está llena de buenas memorias desde su llegada a suelo boricua hace 27 años. Lo llena de orgullo.

Motivar al baile, celebrar y evocar nostalgia son varios de los propósitos de su concierto “Un boricua nacido en Cuba”, que presentará junto con su orquesta San Juan Habana el próximo 29 de agosto las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. “Es un concierto de agradecimiento”, expresó el reconocido artista, con una trayectoria nutrida no solo por su vocación como cantante principalmente en el género tropical, sino también como compositor de éxitos popularizados por Gilberto Santa Rosa, Ismael Miranda, El Gran Combo de Puerto Rico, Andy Montañez, Víctor Manuelle y Elvis Crespo, entre tantos.

PUBLICIDAD

“Me siento un artista y una persona superdichosa de poder haber emigrado hacia este país. Pude haber emigrado a España, a México. Tenía amigos músicos que fueron para México, les fue superbién. Otros amigos fueron a España, les fue superbién. Pero yo vine acá a Puerto Rico por temas familiares. Mi suegra vivía acá. Y no fue algo premeditado, pero si hubiera sabido que todo esto iba a pasar, hubiera escogido que fuera aquí, en este país”, repasó sobre su llegada a sus 25 años con su esposa, Ivonne.

“Yo tengo que ser agradecido porque yo me he hecho persona aquí, artista aquí”, afirmó quien desde la niñez se aferró al amor por la música. A los 14 ya componía. “Yo era un poco conocido en Cuba, pero de pronto mi carrera se partió. Llegué aquí a cantar en el Viejo San Juan en los negocios, en la calle, con la gente. Empecé a cantar con las orquestas, con Humberto Ramírez, con Willie Rosario. Los músicos también me acogieron. Yo nunca vine con ninguna ínfula”.

Crear lazos de amistad no le resultó complicado. La música siguió encontrándolo. “En realidad, fue fácil adaptarme, a nivel cultural y a nivel musical. A nivel personal también porque los boricuas y los cubanos se parecen”, aseveró dentro de su análisis el autor de éxitos como “Conteo regresivo” y “Arroz con habichuelas”, popularizados por Gilberto Santa Rosa y El Gran Combo de Puerto Rico, respectivamente.

Su trasfondo musical y su amplio conocimiento fueron un recurso poderoso mientras se abría paso. Pero en el camino tuvo claro que jamás se deja de aprender.

PUBLICIDAD

“Yo llegué aquí y tuve que hacer un autoestudio incluso de mi propia música”, recordó. “Yo no venía en pañales. Pero, por ejemplo, me topaba con Gilberto Santa Rosa y cuando ya logré entablar una amistad con él y una relación profesional, Gilberto, que es un erudito y es un coleccionista, me hablaba a veces de cosas de Cuba que yo decía ‘caramba, me tengo que poner a estudiar porque yo no sé de qué está hablando’”, destacó entre sus anécdotas.

Encontrar cómplices en su ilusión de triunfar ha sido uno de los resultados que más aprecia de su vida en Puerto Rico. “Ismael es como si fuera mi padre musical aquí, fue el primero que me dio la oportunidad. Espero tenerlo ese día en el concierto, por lo menos escuchándome”, manifestó con nostalgia mientras los recuerdos seguían asomando.

“Casi toda mi carrera discográfica es aquí”, repasó pensativo. “Yo siento que yo voy a morir aquí. Llevo más tiempo aquí que en Cuba, y yo me visualizo en 20 años, en 30 años aquí”. Sus hijos se suman a las razones que avivan su apego a esta isla.

“Nacieron aquí. Mis hijos son boricuas de corazón. Sí, tienen sus padres cubanos, pero son boricuas de sentimiento. Y eso me hace ser boricua también. Entender cómo ellos ven su realidad, cómo ven el país”, dijo sobre Juan José y Diego Alejandro.

“Mi hijo mayor es un rockero salsero y me acompaña en la orquesta. Canta algunas canciones. Y mi hijo Diego es un artista de pop alternativo, y tiene sus producciones también. Hacen sus cosas en la música. Son autores también. Han seguido ahí no por nada inducido directamente. Es algo que ellos han decidido”.

PUBLICIDAD

Una celebración con ritmo

El encuentro con el público para su show “Un boricua nacido en Cuba” abordará un repaso de su trayectoria. “Va a ser un recorrido por todos estos cinco discos con San Juan Habana”, dijo sobre las producciones que incluyen “Llegó San Juan Habana”, “La hora del té”, “Llegué para quedarme” y “Flores y canciones”. “Por toda mi carrera como autor también”, adelantó con entusiasmo.

“Va a ser un show bailable desde la butaca, desde la luneta, como decimos nosotros en Cuba. En algún momento se van a tener que parar. Y en algún momento van a tener que escuchar, reflexionar conmigo. Va a haber un poquito de nostalgia también”.

La música servirá para su intención de agradecer. “Voy a hacer varios temas que le he escrito a Puerto Rico. Hace seis meses escribí un tema que se llama ‘Mi terruño’, que lo grabé con Adib Melgen”, prosiguió el autor de “Así es Puerto Rico”, que grabó Ismael Miranda.

También evocará a su Cuba natal. “Hay una canción que yo escribí que se llama ‘La generación dispersa’, que es dedicada a mi generación y la voy a hacer en el concierto”, anunció el ganador de dos premios ASCAP, quien cuenta con dos nominaciones al Latin Grammy. “A esta generación mía le tocó un éxodo desorientado. Salió a donde pudo salir. No todo el mundo pudo escoger, y eso nos robó bastante tiempo de compartir momentos de alegría. Entonces creo que esta generación ya necesitaba un tema”.

Educarse para triunfar

Para Juan José Hernández, el talento es importante para sobresalir, pero prepararse, también. “Siempre leí mucho”, afirmó contundente. “Yo cogí una guitarra a los 8 años y no la he soltado. El artista es como cualquier profesión. Si quieres desempeñarte bien en una profesión, hacerlo con decoro, tienes que prepararte. No cae del cielo. Tiene que haber una evolución, un desarrollo. Lo que viene fácil se va fácil. Puede llegar, pero se va fácil. Y cuando tu norte es superarte a ti mismo, o intentar superarte a ti mismo, eso no te deja de caer”, dijo el egresado de Instituto Superior de Arte (ISA) en Cuba.

La determinación también tiene un papel relevante. “Si tú de verdad estás en el canal de tú hacer buen arte, no importa lo que pase, no importa lo que digan, tiene que llegar de alguna forma”.

Los boletos para “Un boricua nacido en Cuba” están disponibles a través de Ticket Center, Pie Tix y en el CBA de Santurce.