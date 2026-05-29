Celia Cruz, la reconocida “Guarachera de Cuba”, y Michael Jackson, el legendario cantante de la música pop, serán los protagonistas de los nuevos tributos que realizará la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano a partir del mes de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El conjunto musical que honra el legado del compositor y fundador de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico se alista para continuar ofreciendo producciones que resalta la trayectoria de artistas de alcance internacional desde la Sala de Festivales.

“Azúcar: 100 años de Celia Cruz” será el sábado, 15 de agosto a las 8:30 pm, donde los icónicos éxitos de la irrepetible “reina de la salsa” sonarán en sala con una producción única en honor a su centenario.

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La gran travesía musical de Celia Cruz, el componente visual y la experiencia diseñada especialmente para esa noche trasportará al público a uno de los ciclos de mayor lustre de la música tropical. “Quimbara”, “La vida es un carnaval", “La negra tiene tumbao", "Que le den candela" y un sinfín de grandes temas, al estilo filarmónico, tendrán un sonido memorable.

Por otro lado, Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson se apoderará de los escenarios el próximo sábado, 3 de octubre, a las 8:30 pm, y el domingo, 4 de octubre, a las 4:00 pm , con el poder de la música del indiscutible “Rey del Pop”. Arreglos filarmónicos con 50 músicos en escena, la dirección del maestro José Manuel Febus y un repertorio repleto de nostalgia entre los que figuran "Billie Jean", “Beat It”, “The Way You Make Feel”, “Thriller” hasta “Man in The Mirror” lograrán un espectáculo mágico para conectar con una época que marcó generaciones.

“La Orquesta Filarmónica Arturo Somohano sigue, una vez más, dictando la pauta en su ruta de combinar la música clásica y la música popular. Estamos bien contentos de poder presentar “Azúcar” y “Thriller”, dos producciones de gran nivel que el público disfrutará por la supremacía de la interpretación filarmónica y la grandeza de las dos figuras que jamás podrán ser igualadas. Agradecemos al público que ha apoyado nuestras producciones e invitamos a que los que no lo han hecho, vivan la experiencia”, compartió Rafo Muñiz, productor de ambos eventos, en declaraciones escritas.

La producción de las icónicas puestas en escena son de Rafo Muñiz para ProLat Entertainment y la Fundación Arturo Somohano.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.