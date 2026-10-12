La galardonada cantautora Kany García continúa haciendo historia y anunció una cuarta función como parte del cierre de su gira mundial Puerta Abierta Tour 2026 en el Coliseo de Puerto Rico. La nueva fecha, pautada para el próximo 7 de diciembre, rompe el récord de presentaciones de la artista en el emblemático recinto y reafirma la extraordinaria conexión que mantiene con el público puertorriqueño.

Los boletos para la cuarta función estarán disponibles a partir de este miércoles, 14 de octubre, a través de Ticketera desde las 10:00 a.m.

Bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y La Buena Fortuna Global, la serie de espectáculos representan el esperado regreso de la artista a su tierra natal, donde culminará una gira que la ha llevado a importantes escenarios de América Latina, Europa y Estados Unidos, detalla el comunicado de prensa. Las presentaciones se llevarán a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2026.

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El Puerta Abierta Tour 2026 presenta la propuesta musical de su décimo álbum de estudio, Puerta Abierta, “una producción que explora la honestidad emocional y la versatilidad sonora que caracterizan a la artista, combinando influencias del pop, la balada, la música tropical y el corrido norteño”, describe la comunicación escrita.

Ganadora de siete Latin Grammy, Kany García se ha consolidado como una de las cantautoras más reconocidas de la música latina contemporánea. Su capacidad para convertir vivencias personales en canciones con las que conecta el público ha definido una trayectoria marcada por la autenticidad y la evolución artística.

Con los próximos conciertos en el Coliseo de Puerto Rico la artista cerrará su recorrido musical internacional frente al público que la vio crecer y que continúa acompañándola en cada etapa de su trayectoria.