La galardonada cantautora puertorriqueña Kany García anunció una segunda fecha para su regreso al Coliseo de Puerto Rico. La nueva función como parte del gran cierre de su gira mundial será el próximo 5 de diciembre. La noticia llega tras el éxito rotundo de la venta de boletos para su primera función.

La venta de boletos comenzará hoy, miércoles, a través de Ticketera.

Bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y La Buena Fortuna Global, Kany García cierra su gira mundial Puerta Abierta Tour 2026 con este evento en su tierra natal. La ganadora de siete premios Latin Grammy, quien se ha consolidado como una de las voces más representativas de la música latina, apostará a brindar “una experiencia única llena de emociones y canciones que han marcado la historia reciente de la música latina”, resalta el comunicado de prensa.

El Puerta Abierta Tour 2026 está basado en su décimo álbum de estudio, Puerta Abierta. La producción discográfica ha sido aclamada “por su honestidad emocional y su fusión de sonidos que abarcan desde el pop y la balada hasta la música tropical y el corrido norteño. El tour ha recorrido importantes ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los más grandes logros de su carrera”, agrega la nota de prensa.