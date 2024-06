La Academia Latina de la Grabación presentó su primer Best New Artist Showcase del año con las previamente ganadoras del Latin GRAMMY a la categoría Mejor Nuevo Artista, Joaquina y Kany García, también cinco veces ganadora del Latin GRAMMY.

El evento se llevó a cabo en el Museo de Arte de Puerto Rico. “Llevar la serie de Best New Artist Showcase a Puerto Rico, junto con Joaquina y Kany García, es una gran oportunidad para continuar celebrando el 25o aniversario de los Latin GRAMMYs”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

La serie de Best New Artist Showcase es una de las piezas centrales de la alianza entre Mastercard y La Academia Latina de la Grabación. El concepto se inauguró en noviembre de 2022 durante la Semana del Latin GRAMMY, y desde entonces se han llevado a cabo eventos en Ciudad de México, Sao Paulo y Sevilla.

El próximo Best New Artist Showcase tendrá lugar en los próximos meses, y prontamente se compartirán más detalles. Rones de Puerto Rico fue, por primera vez, el patrocinador oficial del Best NewArtist Showcase y proporcionó a los asistentes cocteles inspirados en su portafolio.