Karol G se alzó en la noche del jueves con la mayor cantidad de Premios Tu Música Urbano, ceremonia que se originó desde la cuna del reggaetón, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

La artista logró seis premios en las categorías, “Artistas del Año”, “Top Canción Pop Urbano” con el tema “X Si Volvemos” junto a Romeo Santos, “Top Canción del Año” con “Provenza”, “Top Canción Dembow” con el tema “Ojos Ferrari” junto a Justin Quiles y Angel Dior, “Concierto/Tour del Año” con “$trip Love Tour” y “Album del Año-Artsita Femenino” con “Mañana Será Bonito”.

Le siguió Anuel que obtuvo dos premios, “Top Artista Trap”, y “Top Canción Trap”, mientras Wisin & Yandel cargó con el galardón al “Top Artista Dúo o Grupo”. Yandel, además, ganó un segundo premio en la categoría de “Colaboración del Año” por “Yandel 150″ junto con el intérprete Feid, quien era uno de los más nominados para esta entrega. Este último obtuvo dos premios en las categorías “Top Artista Masculino” y “Álbum del Año-Artista Masculino” con “Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum”.

Mientras, Rauw Alejandro se llevó dos galardones: “Top Artista Social” y “Compositor del Año”. Le siguió Eladio Carrión en las categorías “Top Rising Star Masculino” y “Álbum del Año Rising Star” con su álbum, “Sen2 Kbrn Vol.2″.

La cuarta entrega reunió a estrellas de la música urbana de gran trayectoria que se combinaron con la nueva generación que representa este género a nivel mundial, pues es un estilo lírico y rítmico que ha trascendido fronteras.

Abrió el espectáculo una de las figuras más esperadas, “El Filósofo del Rap”, Vico C, quien más tarde recibió el premio a “El Comeback Más Duro”. Los shows musicales incluyeron además atractivas presentaciones de Yng Lvcas, Jay Wheeler & Zhamira Zambrano, Polimá Westcoast, Anuel, DJ Luian, Mambo Kings, Tiago PZK, Farruko, Eslabón Armado, Lyanno & Brray, El Alfa, Redimi2 junto a Gabriel EMC, Christian Ponce, Borrero y Joeky Santana, Ryan Castro, Arcángel, Rafa Pabón & Luis Vázquez, Nio García y Bryant Myers.

Los Premios Tu Música Urbano tuvo un momento musical histórico cuando Alejo, Álvaro Díaz, Pao Pao, Ryan Castro Eix y Nesty, “La Mente Maestra”, se unieron en la renovada tarima para honrar a las leyendas del género urbano.

Animado por la estrella internacional Zuleyka Rivera, la noche contó con un desfile de figuras como Isabela Castillo, De la Ghetto, Corina Smith, Molusco, Ecko, La Materialista, Yovng Chimi, Hozwal, Elene Rose, MC Ceja, entre otros quienes brillaron desde el escenario del Coliseo de Puerto Rico, en calidad de presentadores y muchos de estos como ganadores de las diferentes categorías.

Otros dos momentos que hicieron de esta edición una memorable fueron la dedicatoria a la estrella del trap, Arcángel, así como la entrega de un premio especial a PJ Sin Suela por su labor humanitaria.

Premios Tú Música se despidió a lo grande con una presentación exclusiva de dos de las voces más aclamadas por el público internacional, Anuel y Bryant Myers, interpretando el tema Esclava, 47, La Ocasión y El Nene.

22 Fotos Artistas y celebridades se dan cita a la cuarta edición de las premiaciones que se celebran esta noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Lista de ganadores

ARTISTA DEL AÑO / ARTIST OF THE YEAR Karol G

TOP ARTISTA MASCULINO / TOP ARTIST - MALE Feid

TOP ARTISTA FEMENINO / TOP ARTIST – FEMALE Becky G

TOP ARTISTA DÚO O GRUPO / TOP ARTIST - DUO OR GROUP Wisin y Yandel

TOP ARTISTA NUEVO MASCULINO / TOP NEW ARTIST - MALE Cris Mj

TOP ARTISTA NUEVO FEMENINO / TOP NEW ARTIST - FEMALE Elena Rose

TOP RISING STAR MASCULINO / TOP RISING STAR - MALE Eladio Carrion

TOP RISING STAR FEMENINO / TOP RISING STAR - FEMALE Young Miko

TOP ARTISTA SOCIAL / TOP SOCIAL ARTIST Rauw Alejandro

CANCIÓN DEL AÑO / SONG OF THE YEAR Provenza - Karol G

CANCIÓN DEL AÑO DÚO O GRUPO / SONG OF THE YEAR - DUO OR GROUP Besos Moja2 - Wisin & Yandel , Rosalía

REMIX DEL AÑO / REMIX OF THE YEAR La Bebe Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma

COLABORACIÓN DEL AÑO / COLLABORATION OF THE YEAR Yandel 150 - Yandel, Feid

TOP ARTISTA - POP URBANO / TOP ARTIST - POP URBAN Jay Wheeler

TOP ARTISTA - TROPICAL URBANO / TOP ARTIST - TROPICAL URBAN Romeo Santos

TOP ARTISTA DEMBOW / TOP ARTIST - DEMBOW El Alfa

TOP ARTISTA TRAP / TOP ARTIST - TRAP Anuel AA

TOP ARTISTA REGIONAL URBANO / TOP ARTIST - REGIONAL URBAN Eslabón Armado

TOP ARTISTA CRISTIANO / ESPIRITUAL/ TOP ARTIST - CHRISTIAN / SPIRITUAL Farruko

TOP CANCIÓN POP URBANO / TOP SONG - POP URBAN X Si Volvemos- Karol G, Romeo Santos

TOP CANCIÓN TROPICAL URBANO / TOP SONG - TROPICAL URBAN Si Te Preguntan… - Prince Royce, Nicky Jam, Jay Wheeler

TOP CANCIÓN DEMBOW / TOP SONG - DEMBOW Ojos Ferrari -Karol G, Justin Quiles, Ángel Dior

TOP CANCIÓN TRAP / TOP SONG - TRAP El Nene - Anuel AA , Foreign Teck

TOP CANCIÓN CRISTIANA / ESPIRITUAL / TOP SONG - CHRISTIAN / SPIRITUAL Nazareno - Farruko

ÁLBUM DEL AÑO – ARTISTA MASCULINO / ALBUM OF THE YEAR – MALE ARTIST Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum - Feid

ÁLBUM DEL AÑO – ARTISTA FEMENINO / ALBUM OF THE YEAR – FEMALE ARTIST Mañana Será Bonito - Karol G

ALBUM DEL AÑO RISING STAR / ALBUM OF THE YEAR - RISING STAR Sen2 Kbrn VOL.2 - Eladio Carrión

VIDEO DEL AÑO / VIDEO OF THE YEAR JS4E - Arcángel

TOP PRODUCTOR MUSICAL / TOP MUSIC PRODUCER Bizarrap

COMPOSITOR DEL AÑO / SONGWRITER/COMPOSER OF THE YEAR Rauw Alejandro

CONCIERTO / TOUR DEL AÑO CONCERT / TOUR OF THE YEAR $trip Love Tour - Karol G

El COMEBACK MÁS DURO / THE BEST COMEBACK Vico C