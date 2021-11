La cantante colombiana Karol G mostró anoche los grandes moretones en su cuerpo que sufrió a causa de una peligrosa caída en el escenario durante un concierto en Miami la noche del viernes.

Minutos antes de subir al escenario del Coliseo de Puero Rico, la estrella de Medellín subió a su “storie” de Instagram un vídeo desde el camerino mostrando los golpes, en brazos piernas y rodillas que fueron provocados tras rodar por las escleras del escenario en el FTX Arena, en la Ciudad del Sol.

“La nena de Medellín está intacta y lista para romper PR”, dijo un miembro del equipo de la colombiana quien grabó el vídeo luego de mostrar todos los moretones de la cantante, mientras esta sonreía.

Karol G también bromeó diciendo que ya se arregló las uñas luego de que se le partieran en el accidente.

La intérprete de “Tusa” sufrió la caída cuando intentaba bajar las escaleras que habían en el escenario y se encajó rodando sobre estas y llegando hasta la plataforma.

En los clips, que fueron grabados por el público que asistió al “Bichota Tour”en el FTX Arena se puede apreciar como la cantante se quedó en el piso por varios segundos, mientras una de las bailarinas intentó socorrerla, sim embargo, la intérprete de ‘Location’ se levantó y siguió su epectáculo sin que nada hubiera pasado lo que provocó gritos entre el público que cantaba a todo pulmón sus canciones.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla (entre risas)... me duele to’, me duele to”, dijo la colombiana en tono jocoso minutos después d ela caída.

“Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, añadió conmovida la intérprete de ‘Tusa’ quien se llevó las manos a la cara para secárse las lágrimas.

Al abrir su concierto anoche en Puerto Rico, la cantante le restó importancia a su caída y dijo estar emocionada de presentarse en el Coliseo de Puerto Rico.

“¡Hey PR! ¡Hey, real! Me importan treinta contenedores de co... de lo que me pasó ayer porque estoy en el fucking Choliseo!”, afirmó haciendo referencia al incidente de anoche en el que al intentar bajar unas escaleras de la tarima, rodó hacia abajo hasta caer en la plataforma principal.