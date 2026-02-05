El intérprete puertorriqueño Kevin-Kevin se inspira en el romance para el estreno del sencillo “A Veces”. Se trata de una balada “que retrata esos silencios y recuerdos que aparecen cuando el amor ya no está, pero sigue viviendo dentro de nosotros”, según resalta el comunicado de prensa.

“A Veces” fue compuesta Darwin Grajales y producida por Duglas Conde. Ya se encuentra en todas las plataformas digitales y el video en YouTube. “Es una canción, para escuchar con calma, para sentir, para recordar… y para soltar”, expresó el intérprete a través del escrito.

Durante los últimos dos años, Kevin-Kevin se mantuvo sin lanzar música nueva, sin embargo, estuvo activo colaborando musicalmente con Herminio de Jesús, Adlan Cruz, Barreto El Show, The K, entre otros artistas. Además, con su primer libro “Decisiones” lanzado en 2024, una guía de autoayuda y empoderamiento, “logró combinar ambas pasiones y realizar presentaciones, incluyendo su propuesta musical” y afianzando su mercado en Colombia, sobre todo en las ciudades de Medellín y Bogotá.

Más sobre Kevin-Kevin

En el 2012, lanzó su primera producción titulada “Azotando”, que incluyó temas de Ricardo Arjona, Luis Santiago, Girardi Santiago, entre otros. Además, Kevin-Kevin, quien quedó entre los finalistas del “reality show” “Va Por Ti”, ha participado en musicales como: El Fantasma de la Ópera, Shrek y Mary Poppins.

En 2016 lanzó la canción “Te Quiero, Te Quiero”, popularizada por el fenecido cantante español Nino Bravo, y en 2021 lanzó un disco en tributo al cantante, lo que le valió el Farándula Global Award y gran apoyo en España, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico.