Cuando la cantante Brenda K. Starr recibió la propuesta para incursionar en la salsa en la década de los noventa, atravesaba una de las peores etapas de su vida. La disquera para la que trabajaba terminó su contrato. Tocaba puertas que mostraron desinterés en su carrera. Estaba en una crisis económica que la agobiaba. Era madre soltera. Y estaba a punto de perder su casa. Pero la insistencia para darse una oportunidad de cantar el género tropical provocó un giro en su realidad.

Años antes de debutar con su versión de “Herida” en salsa, la artista natural de Nueva York contaba con temas como “I Still Believe” y “What You See Is What You Get”, con los que despuntó en la década de los ochenta.

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Su madre, puertorriqueña, dominaba el español, pero Brenda no, lo que la llenaba de inseguridad en cada propuesta de cantar en este idioma. Sin embargo, atreverse a interpretar ambos temas para el público latino sirvió de preámbulo al curso que tomaría su carrera musical años después.

“Yo estaba trabajando con compañías escribiendo como compositora canciones en inglés, porque como perdí mi contrato con Sony Epic”, repasó en un encuentro con Primera Hora para hablar de sus nuevos planes y del propósito de revivir el clásico “No digas nada”. En una de sus interacciones de entonces, recibió la invitación a la feria internacional de la industria musical Cannes de Miden en Francia, donde coincidió con un hombre que le cuestionó su pausa en la música.

27 Fotos La intérprete de sangre boricua despuntó en la música siendo una niña.

“Yo le digo que la cosa está mal para mí, ‘no puedo conseguirme un contrato’, you know, cada puerta se me está cerrando en la cara, y él me dijo: ‘Brenda, ¿por qué tú no tratas de cantar en español?’, y yo le digo ‘porque no puedo dominar el idioma y me pone nerviosa’”.

Pero le insistió, más allá de las dudas.

“(Me dijo) ‘te quiero presentar a mi tío, él está aquí en esta convención buscando una salsera’”. Pero la artista siguió mostrándose reacia. “‘Brenda, trata de hacerlo, ¿qué te puede pasar? ¿Que no te quieran? Trata a ver si está interesado’”, le propuso.

Cuando se dio el encuentro informal, su rango vocal al cantar la versión en español de “I Still Believe” impresionó al empresario. “Él quedó sorprendido. Él dijo ‘wow, tú cantas muy bien’”. De inmediato, le comunicó su interés en conversar a su regreso a Estados Unidos, para presentarle su propuesta. La reunión se dio en la residencia de Brenda.

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“Vino a mi casa. Él le estaba explicando todo a mi mamá y él le dijo a mi mamá ‘yo estoy interesado en darle un contrato a tu hija’, y él le dijo ‘yo sé que ella no habla mucho en español, pero no te preocupes, nosotros podemos, you know, trabajar con ella, ella tiene mucho talento’”.

Aun así, la cantante fue insistente en su preocupación por el idioma. Pero la confianza en su potencial pesó más, y tras la promesa de guiarla paso a paso, accedió.

“Lo firmé, y cada día con mi mamá estudiando, viendo ‘TV y Novelas’, noticieros, escribiendo. Mi mamá me hizo el favor de traducir todas las canciones de Miriam Hernández, Ednita Nazario”, recordó sonriente Brenda Joy Kaplan Domínguez Romero, a la vez que destacó que el apoyo del músico y compositor puertorriqueño Humberto Ramírez fue una de las piezas clave en su éxito.

“Yo siempre escuchaba salsa en la casa con mi mamá, tocando la música de La Lupe, Celia Cruz, Fania All-Stars, muchos artistas”, recordó. “Tuve mucho éxito con mis canciones de versión en español, pero yo nunca imaginaba que iba a tener una oportunidad de cantar en salsa”.

A revivir sus clásicos

Además de “Herida”, su versión de temas como “Sola”, “Te sigo esperando” y “Por ese hombre” fueron algunos de los que marcaron su nueva etapa musical. Décadas después, Brenda K. Starr asoma enfocada en repasar con su público fiel y con nuevas generaciones, la salsera que vive en ella. En el verano relanzó “No digas nada”. Fue el reconocido cantante Tito Nieves quien la animó.

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“Yo estoy en el estudio grabando nuevas canciones, nuevo material original, y él me dijo ‘Brenda, tú tienes que regrabar tus clásicos, porque todo el mundo te conoce, Brenda K. Starr, por sus clásicos’”. Luego de analizarlo, decidió intentar.

“Yo quise comenzar por ‘No digas nada’ porque el mensaje que tenía yo creo que mucha gente se podía identificar”, explicó, y confesó que “no estaba pensando que iba a ser tan exitoso”. En la actualidad, celebra el auge del relanzamiento, en especial a través de los videos de admiradores que lo cantan y bailan y los comparten en las redes sociales.

Para el año próximo vislumbra un álbum con una nueva grabación de sus éxitos. “Ahora yo estoy cantándolos en el estudio en forma de un nuevo disco de mis clásicos, que se va a titular ‘Brenda K. Starr: Te sigo esperando 30 años después’. Eso es mi idea de mi producción”, adelantó. “También estoy haciendo canciones que son nuevas, nuevo material”.

Reconectar con su fanaticada es una de sus prioridades en este “comeback”. “Gracias a todo mi público por siempre apoyarme y no cerrarme las puertas cuando yo estuve este tiempo libre para estar con mis hijos”, apreció la orgullosa abuela de seis nietas.

“Me inspiró mucho Celia Cruz. Ella cantó hasta los 80 (años), ‘so’, para mí ella me inspira mucho y yo quiero que el público siga aceptándome”, prosiguió la cantautora, quien se prepara para formar parte del concierto “I Like It Like That – The Musical in Concert”, en 2027 en Nueva York.

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Su relación con Mariah Carey

Su tema “I Still Believe” cuenta con una versión en la voz de la famosa intérprete Mariah Carey, quien fue corista de Brenda K. Starr en sus orígenes.

La artista recordó la amistad que existía entonces.

“Antes (era) muy humilde, superbuena amiga mía. Pero tú sabes cómo es este negocio”, reveló pensativa. “Antes me conocía, pero ahora no tenemos la misma relación. Pero yo estoy bien con eso porque yo tengo mis hijas, yo tengo mi familia, yo tengo mi carrera”.

Carey lanzó su versión de “I Still Believe” en 1999.

“Yo estaba contenta por ella, pero creo que ella no es la misma persona que yo conocí antes. Todo el mundo cambia por su carrera. Para mí, yo nunca cambié, pero ella es una persona muy diferente”.

Cuando te habla para su versión del tema, ¿sentiste que ella había cambiado? ¿O fue después?

“No. Ella estaba cambiando cuando se casó con Tommy Mottola. Tommy fue el que me botó de la compañía. Ya yo tenía mi disco en inglés terminado, y listo para salir, y Mottola me dijo ‘Brenda, yo tengo que concentrarme en Mariah’. Entonces, cuando me botó de la compañía, yo estuve sin trabajo y fue super difícil para mí, y you know, cuando yo tuve esa situación con Tommy, él estaba siempre encima de ella y… Es que yo no conocí a la Mariah después de conseguir su trabajo con Tommy”.

Mottola y Carey se casaron, pero se divorciaron en 1998, antes de que promoviera el tema que popularizó de Brenda K. Starr.

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“Yo solamente hice un ‘show’ con Mariah, ‘Mariah Carey: Alrededor del mundo (‘Around The World’). Y ella me dijo ‘ya yo canto ‘I Still Believe’ y tú vas a hacer una de mis canciones’. Y yo estaba como ‘ok, esto de regular, normal, otra vez de nuevo, vamos a reconectar’. Pero después que hicieron el show con Mariah Carey, ‘Alrededor del mundo’, después de esa grabación nunca escuchaba de Mariah más, no me llamaba para nada”.

La artista prosiguió hablando sobre el distanciamiento que existe al día de hoy.

“La música nunca me cambió. Pero yo me sentía como… cuando me necesitaba, me llamaba, ¿me entiendes? Pero yo soy una persona que quiero ayudar a todo el mundo. Cuando ella me llamó para ser parte de su gira, de su show ‘Mariah Carey: Alrededor del mundo’, y yo le dije ‘pues claro, yo te voy a ayudar’, porque me dio una pena porque ella tenía una situación que estaba con mucha depresión”, afirmó, y mencionó que los acercamientos incluyeron conversaciones con su mamá para saber sobre su bienestar.

“Pero después traté de reconectarme con ella, pero ella no fue la misma persona”.

Más allá de su experiencia, Brenda prefiere apostar a su autenticidad. Además, reveló ser consciente de que cada quien labra su destino.

“Yo soy una persona que siempre da la mano a todo el mundo. Yo, para mí, yo creo que hay espacio para todo el mundo. Todo el mundo tiene su camino”.