El pasado 11 de agosto, la cantante paisa Karol G hizo el lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito, Bichota season’, el cual contiene varias canciones que se han ido conociendo en días anteriores.

Sin embargo, con el lanzamiento de este nuevo trabajo musical vino la presentación de la canción ‘Mi ex tenía razón’, que para muchos internautas y seguidores de ‘La bichota’ va dirigida a su expareja el cantante del género urbano Anuel AA.

El video de la canción, que ya es tendencia en YouTube por llevar más de siete millones de vistas y alcanza los cientos de miles de ‘me gusta’, ha sido comentado por sus seguidores, porque, en esta ocasión, el tema musical no es del género urbano, sino que la cantante decidió incursionar en el regional mexicano.

PUBLICIDAD

“Este nuevo álbum y Karol G en general, se sabe acomodar a cualquier ritmo que le pongan”, “Me parece excelente que Karol pruebe más ritmos y no solamente se quede en el regueton”, “Gracias Karol G por esta hermosa canción eres una reina que siempre está llenando de luz al mundo”, entre otros comentarios, ha recibido el video que se lleva a cabo en un lago.

Además de los comentarios de los fans de la cantante antioqueña, era de esperarse que el supuesto destinatario de la canción hiciera su aparición y así fue ya que Anuel AA no tardó ni 24 horas para referirse al tema musical.

Anuel. ( Captura )

A pesar de no haberlo hecho directamente, en su perfil de Instagram, en una historia publicó un pequeño detalle que hizo pensar a los internautas que se refería a la canción de la colombiana.

En la publicación, en donde invita a sus seguidores a ver la nueva película de superhéroes de DC ‘Blue Beetle’, integró la nueva canción de ‘La bichota’.

En cuanto a la letra del tema musical, se escucha: “Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor”, que es la frase que los internautas relacionan con Anuel AA.